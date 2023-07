Perché ci sono tutti quei ballerini sullo sfondo nel film Barbie? Greta Gerwing spiega

La regista del nuovo film con Ryan Gosling e Margot Robbie ha spiegato le sue ragioni e stenterete a credere alle sue parole. Ecco cosa ha detto.

Anche se “life in plastic is fantastic” nel mondo di Barbie, devi ancora lavorare per farla sembrare tale. La regista del tanto atteso blockbuster in arrivo nei cinema, Greta Gerwig, conosciuta grazie al lungometraggio di Lady Bird, ha recentemente parlato di come ha immaginato il mondo di Barbie, nel film interpretata da Margot Robbie e Ken, Ryan Gosling, e delle decisioni che ha dovuto prendere per apparire il più ottimista possibile durante un’intervista con Entertainment Weekly.

Infatti durante l’intervista, Gerwig ha parlato di rendere frizzantino ogni centimetro di Barbie Land, e un modo per far sentire diverso il mondo pieno di bambole dal vivo era assumere solo attori di sottofondo che sono anche ballerini. Il regista spiega che la decisione è facile da capire dopo aver osservato come si comportano i ballerini di sottofondo nei musical, anche quando sono fermi. Ecco cosa ha detto.

L’intervista a Greta Gerwing

Durante un’intervista alla regista del film Barbie che uscirà nelle sale cinematografiche a breve, Greta Gerwing ha parlato del perché, in ogni scena del film, sullo sfondo ci sono sempre ballerini.

La donna infatti ha voluto diversificare, sia nel mood che visivamente, Barbie Land dal mondo reale, poiché il film come abbiamo potuto vedere dal trailer, si divide su due realtà: il mondo della protagonista e il nostro. “In termini di come si muovevano e di come si comportavano, volevo che sembrasse esaltato, ma non volevo che sembrasse uno schizzo. Nei musical sul palcoscenico come “Oklahoma!” o “Singin’ in the Rain“, c’è una qualità nel modo in cui le persone si muovono. Quindi tutte le Barbie e i Ken che vedi sulla spiaggia [e altre ambientazioni di sequenze di ballo] si comportano in modo diverso. Il nostro coreografo ha detto che i ballerini, i loro corpi hanno sempre una direzione diversa [da] le persone normali. Quindi era un po’ come in questa concezione di Barbie Land, è come un musical sul palcoscenico.”.

Come hanno chiarito i trailer, ci sarà una netta divisione in Barbie. In una sezione del film, vedremo tutte le Barbie e i Ken vivere in Barbie Land senza preoccuparsi del mondo. Ma qualcosa farà scoprire a due di loro che vivono in una fantasia e scappano nel mondo reale, dove incontreranno gli umani e la compagnia responsabile della loro esistenza, la Mattel. Come esattamente quei mondi si scontreranno e il risultato di Barbie che fa questa scoperta, dovremo aspettare un paio di settimane per scoprirlo.