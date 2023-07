Federico e Carola: è di nuovo amore? | Pizzicati insieme

La coppia sarebbe stata avvistata insieme dopo la rottura, avvenuta qualche settimana fa.

Fanno dei giri e poi ritornano. L’estate di Federico Nicotera e Carola Carpanelli si fa bollente: i due sarebbero infatti avvistati insieme. Dopo essere usciti come coppia di fatto dal programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, i due avevano intrapreso una convivenza nella Capitale.

Tra i due però i problemi sono subito venuti a galla e le divergenze hanno impedito ai due di continuare la loro love story che, in poco tempo, avrebbe portato all’allontanamento tra i due. Carola avrebbe anche smentito un presunto tradimento di Federico avvenuto all’epoca della loro storia d’amore.

Dopo un periodo difficile la decisione di lasciarsi

Federico e Carola, dopo un periodo insieme, hanno deciso di lasciarsi chiedendo ai loro follower di rispettare la loro privacy. Poi, l’annuncio ufficiale di essersi separati: lo stesso Federico Nicotera ha affermato la fine della storia con Carola Carpanelli con una storia su Instagram. Nel contenuto video ha preso una posizione chiara approfondendo dichiarazioni precedenti. Anche Carola ci ha tenuto a dire la sua, dopo esser stata presa a parolacce in un famoso locale a Milano, a causa della rottura con il tronista di Roma. Adesso, l’avvistamento che nessuno si aspettava.

Carola e Federico hanno trovato il sereno?

I due bei 20enni si sarebbero ritrovati in un famoso salone di estetica. Carola era lì per un trattamento di bellezza ai capelli. Federico invece l’ha raggiunta in un secondo momento. Una parrucchiera avrebbe registrato un video in diretta in cui comparirebbe l’ex coppia. Sui social circolano diverse foto insieme ma nessuna di queste è stata condivisa direttamente dai due protagonisti. Potrebbe trattarsi solo di una ipotesi dei fan. Non è ancora chiaro se i due hanno deciso di dare alla loro relazione una seconda chance oppure no. Attenderemo news dai volti noti del programma più amato dalle nuove generazioni.