Perla distrutta dal comportamento di Mirko: entrambi la fanno finita così

Terza puntata per Temptation Island e una coppia “scoppia”. Perla e Mirko si gettano nelle braccia dei rispettivi single per consolare la delusione

Il successo dello show firmato Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisceglie è ormai conclamato e Mediaset si gongola dei risultati pensando ad una collocazione anche invernale del programma. Intanto le coppie partecipanti a Temptation Island sono alle prese con le difficolta cui il gioco li espone, mettendoli alla prova per testare il rapporto e farli “cadere in tentazione” con qualche avvenente single scelto ad hoc dagli autori.

E’ la volta della coppia di Rieti, Perla e Mirko, che nelle precedenti puntate aveva dimostrato di essere l’anello debole della pletora scelta per il gioco. Non poi così leggera l’atmosfera tra i due, che non sembrano aver preso col sorriso alcune dichiarazioni ascoltate reciprocamente nel corner di incontro con Bisceglie.

E così le problematiche che nella vita normale vengono messe sotto al tappeto dal menage quotidiano di coppia, seppur percepite, vengono tutte a galla quando i due sono lontani ed hanno a disposizione più di una (bella) spalla su cui sfogare il malcontento.

La delusione di Perla

Mirko all’interno di Temptation Island ha trovato nella single Greta una buona intesa, con lei si apre, si sfoga e dice: “Mi sento in colpa di quello che sono, perché quello che sono mi fa star bene e mi fa sentire più forte“.

Perla, posta di fronte alle parole proferite dal fidanzato, è profondamente delusa: “Mi ha rovinato la vita, mi sono ritrovata senza nulla per stare dietro a lui. Fondamentalmente per me è stato solo una rovina nella mia vita”.

Occhio per occhio…

La sensazione di non essere considerata e di vedersi facilmente sostituita dalla nuova conosciuta, con il carico di parole nient’affatto confortanti, spingono Perla a cercare “vendetta”.

E il single Igor e lì pronto ad accoglierla. Perla siede sulle sue gambe e il tentatore le accarezza le gambe, Mirko vedendo queste immagini resta basito a scoppia: “Fino a sei mesi fa la volevo sposare, per questo l’ho anche aiutata a costruirsi un’azienda, per metterla nella condizione migliore possibile, ma a questo punto non la conosco per niente. Sta uscendo per quella che è. Dice che si è sacrificata e che mi ha aiutato nel mio lavoro, ma non scherziamo! Io vivo da solo da quando ho 16 anni e lei non c’era”. Ad ascoltare il suo sfogo come sempre c’è Greta e sembra proprio che Mirko e Perla siano giunti al capolinea.