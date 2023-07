Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza: lui la imita e lei…

L’influencer e l’ex gieffino sono in vacanza a Mykonos e condividono la loro felicit sui social, compresi i momenti più divertenti. Ecco quali.

Vacanza da sogno per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: da giugno la coppia affiatata si è dedicata a viaggi a tema marittimo. Se prima, nel mese di giugno, si sono dedicati al paesaggio nostrano, con una veloce ma intensa tappa ad Amalfi, ora i due si sono diretti sulle spiagge greche alla scoperta di Mykonos, delle sua vita notturna e dei suoi paesaggi deliziosamente romantici.

Un sospiro di sollievo vederli insieme per i loro fan: il mese scorso infatti, giravano voci contraddittorie che vedevano la coppia dell’influencer di instagram e l’ex gieffino in crisi, tanto che la showgirl ha dovuo intervenire a zittire tutti con una lunga riflessione su quest’anno molto positivo, sia per la carriera che per l’amore.

Sui social intanto i due continuano a documentare la loro vacanza da sogno e in un video si vede Pierpaolo Pretelli che bonariamente prende in giro Salemi con l’intento di farla ridere. Ecco cosa è successo.

L’imitazione di Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno rilassando durante le vacanze estive con vari viaggi in giro per le spiagge d’Europa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Insieme pubblicano tantissime foto e video per condividere con i loro fan il loro divertimento: dove si trovano, come passano le loro giornate e anche alcuni momenti pieni di sentimento. Nelle ultime storie che Giulia ha postato, infatti, ha mostrato la Grecia insieme al fidanzato che le regala un’imitazione davvero esilarante.

Nella Stories, l’influencer ha svelato la location della vacanza: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si trovano a Mykonos, in Grecia dove trascorreranno qualche giorno di meritato riposo, lontani dal via vai della metropoli di Milano. I due dopo la piccola crisi invernale, si mostrano più innamorati che mai e negli ultimi video postati dalla ragazza, c’è Pierpaolo Pretelli che, durante il pranzo, faceva una sua imitazione. La sua gag è davvero divertente e l’influencer non riesce a smettere di ridere. Poi scrive: “Ok, cominciamo” inserendo l’emoticon della faccina che ride a crepapelle.

Mykonos è una delle tappe dei due: a giugno infatti sono stati in Costiera Amalfitana, la scorsa settimana invece a Saint-Tropez, in Francia, vicino Cannes.