Alessia Marcuzzi ha pubblicato delle stories senza make up | I fan “Sei bellissima”

La showgirl romana si è mostrata in un video al naturale e senza trucco su Instagram, scatenando tantissimi commenti positive nei suoi fan.

Alessia Marcuzzi ha mostrato la sua bellezza nature su Instagram alla sua community che vanta 5,5 milioni di follower. Da poco anche su Tik Tok, la conduttrice romana si cimenta in balletti con sua figlia Mia e in video tutorial, promuovendo i prodotti del suo brand di beauty Luce. Molto spesso la modella si mostra senza trucco in una bellezza fuori dal normale, scaturendo ammirazione tra i suoi follower, che approvano questi video senza filtri, che risultano veri e non costruiti.

In autunno il ritorno di Boomerissima

Il successo su Rai 2 di Boomerissima è stato lampante. Torna in autunno lo show della Marcuzzi in prima serata dal 31 ottobre al 28 novembre 2023. Confermato anche lo stesso format: la competizione spietata tra i Millenians, incarnati delle nuove generazioni composti da personaggi famosi del mondo della televisione, del cinema, dello sport e dei social media, e dall’altro i Boomers, personaggi altrettanto noti che appartengono a una generazione più matura.

Le puntate prendono vita attraverso sfide tra i due gruppi: si rivivranno momenti salienti degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, con le canzoni più iconiche di quei decenni, momenti comici e tanto altro ancora. La novità della seconda edizione è una sfida avvincente tra Genitori e Influencer. Starà al pubblico giudicare e decretare il vincitore di ogni sfida. Alla fine di ogni puntata, trionferà la squadra che avrà accumulato il maggior numero di punti.

Alessia invita i suoi follower: “Preparatevi con me”

Il volto noto televisivo ha condiviso un pacchetto di storie su Instagram in cui si è mostrata senza make up, con una maglietta bianca mono spalla e capelli prima sciolti, poi raccolti con uno chignon alla francese. La Marcuzzi ha subito lanciato una call to action ai suoi fan: “Preparatevi con me”. Dopo di che, la showgirl ha iniziato a truccarsi, tra simpatiche e divertenti smorfie mentre passava il pennello sul viso.

Il maquillage realizzato è molto fresco e leggero per l’estate: una base chiara, blush sule guance, rossetto color ciliegia e sopracciglia delineate con una matita. I fan hanno apprezzato questo make up dal sapore fresco ed estivo, dando onore alla showgirl che si è mostrata, senza alcun imbarazzo, struccata.