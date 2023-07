Edward Norton sarà al voce di Lee Harvey Oswald nel podcast di Daisy Ridley

Edward Norton sarà ospite nel podcast di Daisy Ridley True Spies. L’attore sarà la voce del famigerato assassino del presidente Kennedy. Ecco tutti i dettagli.

Vecchie interviste e voci di diario dell’assassino di JFK sono state messe insieme per formare la sceneggiatura del candidato all’Oscar Edward Norton per lo spettacolo storico dei crimini più violenti. La star protagonista di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, Daisy Ridley, ospita la nuova serie intitolata The Oswald Project, seguendo le orme dei precedenti conduttori Hayley Atwell, Vanessa Kirby e Sophia DiMartino per la quarta stagione del podcast.

All’interno della puntata si parlerà proprio di come il killer del presidente John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, sia riuscito nel suo scopo: tutte le sue macchinazioni, i possibili complotti dietro il suo personaggio. Il tutto prende vita con una magistrale sceneggiatura che prende le parole dello stesso Oswald, estrapolate dal suo diario, e narrate dalla voce di Edward Norton.

La serie verrà lanciata il 18 luglio.

The Oswald Project Podcast

The Oswald Project racconta la scioccante storia del presunto assassino del presidente John F. Kennedy e il rapporto di Lee Oswald con la CIA.

Sonderà domande lunghe generazioni, incluso se Oswald fosse stato addestrato dalla CIA per diventare un doppio agente del KGB, o se così potesse prendersi la colpa per l’omicidio di JFK, e se lui, come ha affermato poco prima del suo stesso assassinio, fosse ” un pasticcio.”

Daisy Ridley si è sempre detta di essere stata “affascinata dal mistero dell’assassinio di JFK e dal personaggio di Lee Harvey Oswald“, quindi è “entusiasta di dare il via alla mia corsa come conduttrice di True Spies con questa storia“.

Il podcast uscirà alla fine di questo mese e gli abbonati a Spyscape+ potranno vederlo prima, l’11 luglio. Spyscape Studios è il produttore e ha affermato che gli episodi delle stagioni precedenti di True Spies sono stati scaricati più di 20 milioni di volte finora. Ridley sarà presto vista nel thriller noir Magpie, basato su una storia che ha sviluppato, mentre tornerà al franchise di Star Wars nei panni di Rey in uno dei prossimi film di New Jedi Order diretti da Sharmeen Obaid-Chinoy e scritti da Steven Knight .

Il doppio candidato all’Oscar Norton potrebbe essere visto di recente in Asteroid City di Wes Anderson.