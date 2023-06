Prime Video: tutte le novità per il mese di Luglio 2023

Si avvicina la fine del mese e Prime Video ci ha già anticipato cosa dovremmo aspettarci per Luglio 2023. Ecco tutte le novità.

In arrivo nuovi titoli, tra film e serie tv, nel catalogo di Amazon Prime Video per il mese di luglio 2023, che ci faranno compagnia durante l’estate: che tu sia uno studente o semplicemente un lavoratore in ferie, sicuramente non ti annoierai sulla nota piattaforma di streaming.

Riuscirà questa volta Prime Video a tenere testa alla concorrenza? Vedremo, per ora quello che sappiamo è che la piattaforma sta potenzialmente perdendo utenti a causa dei film in noleggio, formula non tanto apprezzata ma da anni utilizzata da piattaforme streaming come Tim Vision. Tanti film novità e serie tv attesissime. Quale sceglierai?

L’estate più calda (6 luglio)

L’estate più calda è un film commedia romantica ambientato in un paesino sperduto della Sicilia.

La trama del film ci propone un classico intramontabile dell’estate: un gruppo di giovani ragazzi alle prese con le prime esperienze dell’età adulta, i primi amori, triangoli e intrighi, tutti eventi che inevitabilmente accadono quando si è più liberi di scoprire, ovvero durante il periodo estivo. Nicole Damiani nel ruolo di Lucia, una volta conclusa l’estate, aprtirà per l’università e si separerà per la prima volta dopo tanto tempo dalla sua migliore amica Valentina, interpretata da Alice Angelica. Per Nicola lo stesso: per lui sarà l’ultima vacanza prima di prendere i voti come prete.

Un mix di emozioni e di spensieratezza abbraccia questo film con: Nino Frassica, Stefania Sandrelli e Michela Giraud.

Gli orrori di Dolores Roach (7 luglio)

Adattamento dell’omonimo podcast di Aaron Mark, la serie tratta della storia di Dolores Roach, una donna pregiudicata che cerca di ripulirsi tornando nel suo vecchio quartiere.

Dopo aver passato gli ultimi 16 anni in prigione, Dolores si riunisce con un vecchio amico che fa uso di droghe, nel suo vecchio quartiere, che le offre vitto e alloggio poiché la donna non ha più legami famigliari o amici. La donna inizierà a guadagnare facendo massaggi nel suo seminterrato ma la promessa di una stabilità ritrovata viene rapidamente minacciata.

L’estate nei tuoi occhi – Stagione 2 (14 luglio)

La trama ufficiale della serie tv teen drama recita:

“Belly contava i giorni che la separavano dal suo ritorno a Cousins Beach, le continue dispute di Conrad e Jeremiah, per contendersi il suo cuore e il ritorno del cancro di Susannah non fanno che aumentare le sue preuccupazioni. L’arrivo di un inaspettato ospite minaccia il futuro della casa della ragazza e Belly decide di riunire il gruppo per fare chiarezza sui suoi sentimenti”.

Good Omens- Stagione 2 (28 luglio)

Arriva su Prime la seconda stagione di una delle serie più guardate al mondo.

La seconda stagione di Good Omens esplorerà nuove storie che andranno ad amplicare la sorprendente amicizia tra i due personaggi principali, formata da amore e da odio: Azraphel, un angelo fin troppo pignolo che possiede una libreria, e il demone direttamente dall’inferno, Crowley.

I due di nuovo alle prese con un’emergenza che tenta di distruggere il mondo e la vita con essa, cercheranno di preservare l’umanità o quel che ne resta.