Avete mai visto la figlia di Eleonora Pedron? Due gocce d’acqua: bellissima

Eleonora Pedron è splendida nei suoi 40 anni e si mostra felice al fianco della sua bellissima figlia Inés Angelica

Da un po’ lontana dai riflettori, l’ex Miss Italia Eleonora Pedron racconta in una intervista a Chi la sua vita con i figli e il compagno Fabio Troiano.

Per ora non ha in conto progetti televisivi e ha raccontato dei suoi piani B: “La mia priorità è laurearmi, è la prima volta nella vita in cui mi sento veramente determinata a raggiungere un obiettivo. Mi sono ritrovata a 40 anni con la fatica di studiare, di concentrarmi: mi mancano tre esami e mi lauro sicuro entro il 2023″. Il giorno della discussione della tesi ancora non sa se vorrà tutta la famiglia la completo ad ascoltarla, ma di sicuro ci sarà la mamma.

“La persona che ci tiene di più in assoluto è mia mamma. Non so come mi sentirò quel giorno, non so se vorrò lì i miei figli, i miei amici. Sono certa che sarà un momento da condividere con mia mamma, non perché io metta in secondo piano gli altri, ma proprio perché ha un significato molto importante per me, voglio farla un po’ felice, facendo felice me stessa“.

Questa laurea “sarà un modo di consigliare ai miei figli una cosa semplice: che nella vita è una buona idea quella di avere un piano B, di studiare e lavorare per il piano A, ma di prepararsi anche un’alternativa, è sempre meglio avere in tasca un’altra carta da giocare“.

Un nuovo amore ed una vita serena con i suoi figli

Eleonora dal 2019 è felicemente fidanzata con l’attore Fabio Troiano e il rapporto con Max Biaggi, con cui ha chiuso la relazione nel 2013, è buono soprattutto per l’amore che provano per i due loro figli, Ines Angelica e Leon.

La prima vorrebbe seguire le orme materne, il secondo invece gioca a basket: “Ines dice: ‘Voglio fare quello che ha fatto la mia mamma’. Invece Leon non dice: ‘Voglio fare quello che ha fatto mio padre’, rincuorando la mamma. Gioca a basket, gli piacciono i motori, ci mancherebbe, ma non come al papà”. Max non ci è rimasto male, “neanche lui voleva, è a conoscenza dei rischi del mestiere. In questo ci siamo trovati perfettamente d’accordo e non è raro che capiti. Ci sono delle cose in cui io sono più leggera e lui più severo e viceversa: si è in due anche per questo“.

La bella Inés

Ora Inés nata nel 2009 e prima figlia di Max ed Eleonora ha 14 anni e di recente in uno scatto su Instagram si è mostrata al fianco della sua mamma pubblicizzando un noto brand di gioielli.

E’ bellissima ed ha tutto il bello dei genitori: sguardo profondo del papà e capelli neri lunghissimi, bocca ed espressione della mamma

Non abbiamo dubbi che non farà fatica a calcare le orme della mamma.