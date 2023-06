Paolo Noise torna in radio “da solo”: “Mi cadranno i capelli” | Cos’è successo

Paolo Noise torna in radio dopo L’isola dei famosi e l’annuncio lo da proprio lui: “Devo ripartire da solo”. Ecco cosa ha detto.

Paolo Noise recentemente è stato un concorrente del famoso reality show di Canale 5, L’isola dei famosi: insieme a lui anche l’amico Marco Mazzoli nella 17esima edizione del programma. Nonostante l’edizione di quest’anno volga al termine, lo speaker Radiofonico ha dovuto concludere inaspettatamente il suo percorso nell’isola in Honduras a causa di un problema di salute molto grave.

Lo speaker dello Zoo di 105 è tornato in Italia, e dopo qualche accertamento medico è stato reputato idoneo per tornare a lavorare a Radio105 nel suo amato programma.

Nonostante ora Paolo sia di nuovo in Italia, continua a supportare l’amico ancora sull’Isola in vista della semifinale. Ecco cosa ha dichiarato in radio.

Paolo Noise di nuovo a 105

Paolo Noise è di nuovo al lavoro nella sua amata trasmissione radio Lo Zoo di 105 dove tralaltro ha parlato dell’amico Marco Mazzoli, rimasto sull’Isola dei Famosi .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Noise (@paolonoise)

Infatti il programma si avvicina alla semifinale e nelle ultime ore lo speaker ha condiviso un post instagram dichiarando che: “Che periodo assurdo e complesso, incredibilmente pazzesco. Sono successe mille cose forse troppe, ho un compito enorme he mai mi sarei aspettato. Devo ripartire da solo a condurre e guidare il più grande programma della radio italiana, il giorno dopo eventi storici dolorosi e delicatissimi, la creatura di mio fratello Mazzoli, dove lui ha riversato tutta la sua anima. In questi mesi Fabio e tutto il gruppo hanno sputato sangue per tenervi comunque inollati e felici, voi avete compreso e ci avete sostenuti. Oggi tocca a me fare lo stesso e sostenere i miei compagni con tutta la follia e l’impegno possibile. Mi cadranno i capelli a fine giornata ma si da il massimo come sempre in onore e sostegno di Marco e per tutta l’incredibile famiglia dello Zoo di 105! “.

La finale del programma si terrà venerdì 16 giugno in diretta su Canale 5 e nel corso della diretta verranno eletti nuovi finalisti in attesa della finale che invece verrà trasmessa la prossima settimana, il lunedì 19 giugno.