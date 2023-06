“Tutto ricoperto”: Manuel Bortuzzo mostra il nuovo tatuaggio e scatena i social

Manuel Bortuzzo ha coperto anche una delle poche parti del suo corpo che non avevano tatuaggi. I follower impazziti.

Manuel Bortuzzo ha una storia molto particolare alle spalle, nota per un fatto di cronaca di qualche anno fa e per averne più volte parlato lui direttamente sial GF Vip, di cui è stato concorrente, sia in altri contenitori televisivi come ospite.

La promessa del nuoto italiano subì per errore un colpo di pistola mentre si stava preparando al Centro Federale di Ostia. Il 3 febbraio 2019, in un attimo, la vita dell’atleta cambiò per sempre durante una serata come tante in compagnia della sua fidanzata.

Per uno scambio di persona, venne ferito durante una sparatoria e perse l’uso delle gambe.

Sono passati diversi da quel giorno che gli ha stravolto la vita e la carriera, ma Manuel spera comunque un giorno di tornare a camminare.

Una traccia indelebile dell’accaduto

Prima dell’incidente Manuel non aveva neache un tatuaggio sul corpo, poi la decisione e non ha più smesso.

A un anno esatto dalla sparatoria Manuel Bortuzzo si fece tatuare due angioletti che sorreggono un velo impressi con l’inchiostro indelebile sulla spalla sinistra. Sono un simbolo di speranza con il quale il nuotatore ha celebrato la sua rinascita. Da quel momento in poi non ha più resistito alla mania dei tattoo e ha trasformato il corpo in una sorta di tela su cui annotare tutti i simboli della sua nuova vita.

Il nuovo tatuaggio

Dopo il GF Vip Manuel Bortuzzo ha sfruttato l’esperienza nel reality per raccontare la sua storia e per far capire che c’è sempre un motivo per andare avanti, nonostante le avversità che la vota presenta. Terminata la relazione con Lulù Selassiè, consciuta durante il GF, è tornato a nuotare, grazie anche ad Aldo Montano, che con lui ha partecipato al GF Vip e che in questi mesi l’ha supportato e sostenuto dandogli nuovi stimoli.

Bortuzzo si sta preparando per le paralimpiadi di Parigi 2024. Ha già iniziato gli allenamenti come spesso mostra sui social attraverso video e storie su Instagram. “Dopo quello che mi è successo, ci ho messo molto tempo a capire che nuotare era ancora quello che volevo fare – ha affermato Manuel Bortuzzo -: ora c’è tanta voglia di ritrovare la vasca e le emozioni delle gare. Punterò a Parigi 2024. All’interno della Casa del Grande Fratello Vip Aldo Montano ha iniziato a farmi allenare, dandomi nuove motivazioni”. E tra gli scatti pubblicati di recente, c’è un nuovo tatuaggio che ha fatto sulla mano sinistra e che ha suscitato commenti sui social da parte dei fan che lo vedono orami “tutto ricoperto” di tatoo.