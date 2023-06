Ricordi la figlia di Antonella Clerici? Ora é (quasi) una donna: bellissima

Antonella Clerici dedica un dolce messaggio di auguri per il compleanno di sua figlia Maelle. Com’è diventata?

Antonella Clerici sta vivendo uno stato di grazia sia professionale che personale. Dopo la fine della relazione con Eddy Martens, la conduttrice ha ritrovato l’amore e la serenità, ma proprio da Eddy Antonella ha avuto la sua prima ed unica figlia, Maelle, a cui ha dedicato un lungo e bellissimo messaggio per il suo quattordicesimo compleanno.

Appagata dal suo nuovo amore, Vittorio Garrone, la Clerici ammette, in un’intervista al settimanale Oggi, che non avrebbe mai pensato di provare un sentimento così bello e forte dopo le delusioni che ha vissuto. La loro famiglia allargata, dopo un periodo complesso adesso è unita e felice e anche Maelle è serena e tranquilla.

La vita bucolica nella Tenuta Biasini

Da quando Antonella ha deciso di lasciare Roma per trasferirsi nella tenuta del compagno, dove lui alleva cavalli da corsa, sembra aver ritrovato un nuovo equilibrio e con lei anche la figlia Maelle.

Anche con il padre adesso Maelle ha un buon rapporto, “lui vive in Belgio e non era facile. Le prime volte che doveva andare da lui si rifiutava ma devo dire che Eddy è stato intelligente perché non l’ha mai forzata”, racconta la Clerici.

Il messaggio di auguri per i 14 anni

La piccola Maelle è molto maturata ed è Antonella stessa a riconoscerlo: “A scuola la chiamavano la figlia della Clerici, come fosse una raccomandata, ma lei con grande tenacia è riuscita a farsi apprezzare. Ha tante amiche e l’anno prossimo farà il classico a Novi, un ottimo liceo pubblico. Lei lo sa: il mio mantra è la cultura rende liberi. E infatti è una ragazza studiosa“.

Ora, per il suo quattordicesimo compleanno, la conduttrice le ha dedicato un lungo messaggio di auguri: “Amore mio grande, oggi compi 14 anni“, queste le prime parole che Antonella Clerici ha utilizzato per augurare buon compleanno alla sua bambina sui social accompagnata da una foto dell’adolescente che è sempre più bella e che somiglia sempre di più alla conduttrice. “Ormai sei una splendida ragazza. Non perdere mai la luce curiosa nei tuoi occhi e la generosità del tuo grande cuore. Auguri bambina mia, per la mamma lo sarai sempre Maelle“. Maelle ama la musica, passione che ha ereditato dal padre, e in passato Antonella l’ha descritta così: “Mi dicono gli insegnanti che è sempre allegra, ha questo ‘buongiorno’ squillante, è gentile e mai arrogante, si prodiga per gli altri e non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi“.