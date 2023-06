Come hanno reagito i naufraghi alla morte di Berlusconi | Reazioni di ogni tipo

La notizia della morte di Silvio Berlusconi è arrivata anche su L’Isola dei famosi. Tra cambi programma e lacrime, come hanno reagito i naufraghi

Fabio Alisei compagno di radio di Marco Mazzoli allo Zoo di 105 avrebbe dovuto fargli una sorpresa lo scorso lunedì, sbarcando sull’isola. Ma la morte di Silvio Berlusconi ha stravolto naturalmente i palinsesti delle reti Mediaset e lunedì L’Isola non è andata in onda.

Fabio Alisei ha pubblicato delle stories sul suo Instagram direttamente dalle Honduras, aggiornando i follower e rivelando quello che gli ha comunicato la produzione. Il conduttore radiofonico ha spiegato che resterà in Honduras fino a sabato e che venerdì probabilmente vedrà Mazzoli durante la semifinale del reality.

Oltre al cambio programma, uno dei naufraghi è parso particolarmente scioccato dalla notizia tanto da suscitare delle critiche da parte del web per via di una reazione eccessiva.

Fabio Alisei e la sorpresa posticipata

“La produzione mi ha detto che la puntata si farà venerdì, io ho dovuto organizzarmi. Il mio biglietto di rientro in Italia è stato spostato a sabato 17 giugno nella speranza che venerdì si riesca a fare la puntata in diretta e poi la finale lunedì”, ha dichiarato il conduttore.

“Questo è il mio sesto giorno in Honduras e fa caldissimo. Direi che si avvia ad essere una giornata molto simile alle cinque precedenti. Stamani ho incontrato Alvin a colazione, mi ha detto che è andato sull’isola a comunicare ai naufraghi che è morto Silvio Berlusconi. Oggi lui ha da fare e non riusciremo a stare insieme. Mi aspetta una giornata come le altre, anche se ho fatto il bucato. – ha continuato il presentatore radiofonico – Questo è stato il primo bucato in Honduras perché mi ero portato le cose contate per stare qui cinque giorni e invece ce ne dovrò stare dieci e quindi serve. Non ci sono altre grandi novità. […] Tornaerò giovedì una volta concluso il lutto nazionale e terminato il funerale di stato di Silvio Berlusconi. Quindi pazientate ancora un po’. Questa è una situazione imprevista e straordinaria. Mi hanno detto che in Italia c’è molta confusione e molte cose si sono fermate. Quindi anche lo Zoo si è fermato, ma giovedì tornerà”.

Helena Prestes, la reazione alla morte di Silvio Berlusconi: “Noo! Volevo conoscerlo!”

La Prestes nei giorni scorsi aveva stupito tutti chiedendo notizie sulle condizioni di salute del premier. Poi la notizia della sua morte e la reazione che il web non ha visto di buon occhio considerandola eccessiva.

Dopo aver esclamato “Me lo sono sentita“, Helena Prestes si è allontanata dal gruppo e con gli occhi lucidi ha detto fra sé e sé: “Io volevo conoscerlo! Non ci posso credere! Che brutta notizia! Tutta Italia sarà triste”.