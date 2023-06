Valentina Vignali festeggia il compleanno, mai vista così: “Irresistibile”

Valentina Vignali festeggia il suo trentaduesimo compleanno in vacanza con le amiche. Il post su Instagram con le foto più belle.

Valentina Vignali è una cestista che a partire dall’età di otto anni, nel 1999, ha cominciato a giocare a pallacanestro e nel 2007 ha fatto l’esordio in Serie A2 con il Basket Cervia, squadra con cui è rimasta per tre anni e nel 2010 è stata vice campionessa nel campionato di pallacanestro femminile under-19.

Contemporaneamente, nel 2005 incomincia la carriera di modella dopo che un’amica di famiglia le aveva proposto di partecipare a un concorso e dal 2006 partecipa ai primi concorsi di bellezza nazionali, arrivando finalista a Miss Muretto.

Così, nel 2010 nel corso della sua partecipazione a Miss Italia arriva tra le finaliste e nel 2012-13 si aprono per le le porte della tv, con un programma dedicato al suo sport. Conduce Sotto canestro, il programma dedicato alla Serie A di basket con Ugo Francica Nava e Gianmarco Pozzecco in onda il venerdì notte su LA7.

Nel 2016, per la stagione 2016-17 firma all’ASD Murgia Basket Santeramo, con cui il 13 maggio 2017 ottiene la promozione in serie B e diventa testimonial della linea Sport Addicted di Pupa insieme a Carlotta Ferlito ed Elena D’Amario ed è poi diventata nel 2020 la nuova testimonial di Victoria’s Secret Italia.

La vita privata della cestista

Di lei si sa che è stata fidanzata dal 2013 al 2018, con il collega cestista Stefano Laudoni. Dal 2019 al 2022 è stata poi legata sentimentalmente a Lorenzo Orlandi, fotografo e regista.

Ora single da un po’ di tempo, le è stato più volte rimarcato un esibizionismo eccessivo sui social, al quale lei ha ribattuto: “Io ho sempre mostrato anche prima (di essere single)”, ha risposto sinceramente la giocatrice di basket, che è anche un’influencer seguita da oltre due milioni di follower nonché un’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Poi ha aggiunto: “Con tutti gli allenamenti e il bucio di c**o che mi faccio per ottenere il corpo che ho, ringrazia che non vado in costume pure a gennaio“. Alla faccia della schiettezza.

32 candeline e la vacanza in Sardegna

Lo scorso 30 maggio la cestista ha spento 32 candeline, festeggiando il suo compleanno con le amiche in una vacanza in Sardegna e postando sul suo profilo una serie di scatti.

“Ho trascorso il weekend festeggiando il mio compleanno con le mie amiche più strette. Non potrei essere più grata di avere al mio fianco quelle donne così pazze. Più passa il tempo e più mi rendo conto di quanto le cose più semplici e pure non le puoi comprare, vi amo GRAZIE“.