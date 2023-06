Pippa Middleton è più ricca della sorella: la sua nuova villa quanto costa?

Pippa Middleton ha una nuova villa da 60 ettari e questo sottilinea quanto ormai sia anche più ricca di Kate. Ecco i dettagli.

La sorella della principessa del Galles, Kate Middleton moglie del principe William prossimo nella linea di successione della famiglia reale, potrebbe addirittura essere più facoltosa e ricca della sorella: dopo il suo matrimonio con il marito James Matthews figlio del proprietario del lussuoso resort Eden Rock a St. Barths nei Caraibi, l’eredità dei due si è sommata ed è arrivata ad una cifra che si aggirerebbe intorno a più di due miliardi di sterline. Un’eredità che i due aristocratici sfruttano molto bene in ambito finanziario.

Non stupisce quindi che la coppia con i tre figli, Arthur, Grace e Roseabbia un vasto terreno di loro proprietà con una graziosa…magione al suo interno.

Infatti Pippa Middleton vive ora nel sud dell’Inghilterra in una mega villa con 30 stanze e sessanta ettari di terreno nel Berkshire, una residenza da sogno che fa chiacchierare molto i tabloid inglesi. Ecco perché.

Quanto è costata la mega villa di Pippa?

La nuova residenza della sorella della Principessa del Galles è costata un bel pò: Pippa Middleton e suo marito James Metthews non si sono fatti mancare nulla.

Infatti questa magione di 60 ettari con piscina e campo da tennis è costata la bellezza di oltre 17 milioni di euro. La magione era stata acquistata nel 2022 e da allora sono stati fatti molti lavori di restauro e rifacimento per apportare le modifiche che la coppia aveva richiesto. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi che non si sarebbero mai lasciati scappare una notizia del genere, la dimora è una casa idilliaca che fa sfigurare invece le proprietà del resto della famiglia reale.

Basti solo pensare che i due principi del Galles, prossimi in linea di successione per essere coronati come reali, vivano in una dimora di solamente quattro camere da letto in confronto alle 30 camere della sorella Pippa. Secondo quanto riferito dal Daily Mail le modifiche apportate dai reali, in gran segreto, hanno previsto una piscina molto lussuosa e un campo da tennis.

Ovviamente la piscina non è un’umile vasca da bagno ma misurerebbe ben 25 metri, il campo da tennis invece è stato concepito per essere il più tecnico possibile in Astrosurf, un prato sintetico che consente condizioni di gioco invariate in qualsiasi stagione e con qualsiasi stravolgimento causa meteo. I due prima di comprare questa casa avevano venduto la precedente a Chelsea di cinque piani per ben 22,5 milioni di sterline. Un affare.