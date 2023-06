Ezra Miller: ritorno sotto i riflettori per la world premiere di Flash

L’attore ritorna in pubblico dopo circa due anni per la premiere del film DC.

Le dichiarazioni di Ezra Miller in occasione della world premiere del film The Flash.

Tra soli due giorni, giovedì 15 giugno, farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane l’attesissimo The Flash, pellicola numero tredici del DC Universe e prima incentrata esclusivamente sul supereroe Barry Allen. Come noto, ad interpretare il protagonista è Ezra Miller, che è ritornato sotto i riflettori dopo tantissimo tempo per la world premiere del film diretto da Andy Muschietti.

La world premiere di The Flash

Si è tenuta, nella cornice dell’Ovation Hollywood, la world premiere di The Flash, nuovo cinecomic del DC Universe e tra i più discussi dell’intero franchise. A far discutere, oltre alla trama intricata della pellicola, è stata nel corso delle ultime settimane anche e soprattutto la star principale del cast, ovvero Ezra Miller.

L’attore statunitense, negli ultimi anni, ha dovuto infatti avere a che fare con diversi problemi di natura legale che sembrava potessero addirittura mettere in discussione la sua permanenza all’interno del film di Muschietti. Da qui l’esclusione anche dalle varie attività promozionali relative a The Flash, con la presenza in prima persona alla world premiere che era invece pianificata già da tempo.

Nel corso dell’evento relativo al film DC, Ezra Miller ha dunque approfittato della sua ricomparsa pubblica per lanciarsi in un sentito discorso di ringraziamento all’indirizzo della Warner Bros, dei DC Studios e del regista Muschietti, che solo giorni prima aveva confermato fermamente la presenza dell’attore nei panni di Flash anche per un eventuale sequel.

Le dichiarazioni di Ezra Miller

Ezra Miller thanks #TheFlash director Andy and Barbara’s Muschietti, the Warner Bros. brass and DC co-chairs Peter Safran and James Gunn for their “grace and discernment and care” and the cast pic.twitter.com/82vNFjioQ4 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 13, 2023

Ecco dunque di seguito una parte del discorso di Ezra Miller:

“Grazie mille, cercherò di essere veloce. Maestro Muschietti, ti adoro. Sei fantastico e il tuo lavoro è monumentale. Ringrazio Gardner Fox e Harry Lampert (i due creatori di Flash nei fumetti) ma anche Carmine Infantino per aver dato vita a questo personaggio. Ringrazio anche Zack Snyder, Pamela Abdy, Michael de Luca e David Zaslav“.

Miller ha poi proseguito:

“Ringrazio dunque anche Peter Safran e James Gunn per la loro gentilezza, per la discrezione che hanno avuto e per essersi presi cura di me per quanto riguarda la mia vita privata. Voglio inoltre ringraziare ogni singolo membro del cast e della crew. Lavorare con voi è stato un sogno, grazie anche a tutti gli artisti che hanno reso possibile questo film e a tutti coloro che mi hanno supportato nella mia vita per questo decennio“.