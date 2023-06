Il cameo di Samantha nella seconda stagione di And Just Like That | Fan in delirio

Kim Cattrall, la Samantha di Sex and City, cede dopo mille rifiuti e torna a far parte del cast in una puntata del remake

Sex and the City, telefilm cult degli anni ’90-2000, ha lanciato le protagoniste verso una notorietà mondiale, appassionando il pubblico, soprattutto femminile, con le vicende sentimentali tormentate che puntata dopo puntata hanno contribuito a creare dei personaggi immortali, come quello di Samantha, interpretata da Kim Cattrall.

La più trasgressiva delle 4 amiche, Samantha è un personaggio libero e disinibito che dall’alto dei suoi 40 anni vive tutte le sue esperienze sentimentali – e sessuali – con grande disinvoltura e spregiudicatezza.

Invitata dalla HBO a prendere parte ai due film remake della serie, Kim Cattrall si è sempre rifiutata di rientrare nel progetto, in primis perché si è detta sempre contraria al ritorno del suo personaggio, in quanto incapace di aggiungere altro al ruolo, e un po’ per via di alcuni attriti con alcuni membri del cast, in modo particolare Sarah Jessica Parker, con cui ha smesso di parlarsi da diversi anni.

E così nei reboot precedenti, Samantha non figura insieme alle sue compagne, tanto che per il risultato da parte del pubblico ha portato a commentare i lavori come solo City e niente Sex, sottolineando come l’assenza del personaggio si facesse sentire. Sembra invece che per la terza edizione di And Just Like That, Kim abbia finalmente accettato e le motivazioni non sono ancora note.

Cosa ha spinto Kim Cattrall ad accettare

Sembra che il potere dei soldi sia bastato a convincere l’attrice, che dopo essersi impuntata per i motivi citati, negando la sua presenza nei progetti precedenti, abbia finalmente capitolato.

Ma per evitare di accendere incomprensioni sopite, la produzione ha addirittura pensato di far girare le scene di Kim separatamente per evitare l’incontro con le altre colleghe.

Un cameo per Samantha

Per il revival della serie, che vedremo in Italia dal 23 giugno su Sky e in streaming su NOW, ritroveremo Kim nei panni di Samantha Jones, la migliore amica di Carrie in presenza fisica.

Non si tratterà però di una partecipazione fissa per tutta la stagione, ma soltanto di un’apparizione o meglio un cameo che la Cattrall ha girato il 22 marzo scorso senza incontrare o parlare con nessuna delle sue ex colleghe, inclusa Sarah Jessica Parker e parte della produzione. La scena vede Samantha, che per giustificare la sua assenza dall’universo di Sex and the City gli autori hanno collocato a Londra, cimentarsi in una conversazione telefonica con Carrie. Stop, nulla più. Insomma, la Cattrall rientra riducendosi a poco più di una figurante “speciale”.