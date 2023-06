Gerard Pique sembra felicemente innamorato | Paparazzato al concerto dei Colplay

Gerard Piqué innamoratissimo di Clara Chia Marti. Eccoli paparazzati insieme a Barcellona.

Gerard Piqué sembra più innamorato che mai della fidanzata Clara Chia Marti mentre passeggiano mano nella mano verso il concerto dei Coldplay a Barcellona. Lui, 36 anni, fino a poco tempo fa era sposato con la cantante Shakira ma quando lei l’ha sorpreso a tradirla con la sua nuova ragazza di 24, ha aperto le pratiche per il divorzio.

La coppia, che ha reso pubblica la loro storia d’amore l’anno scorso sulla scia della separazione del calciatore dalla cantante, e da allora non ha avuto paura di ostentare la loro storia d’amore. Sembravano innamoratissimi mentre si dirigevano verso l’Estadi Olympic Lluis Companys, con Gerard raggiante da un orecchio all’altro.

L’ex giocatore del Barcelona FC era vestito in modo casual per l’uscita, abbinando una giacca di jeans e jeans con un maglione Nike grigio. Sartorialmente in sintonia con l’atleta, Clara che ha anche optato per il denim sotto forma di jeans a gamba larga, abbinato a un gilet e un cardigan neri.

Piqué e la sua nuova ragazza paparazzati a Barcellona

La coppia sembrava riposata e abbronzata durante la gita, dopo essersi recati ad Abu Dhabi per una pausa romantica e per festeggiare il 24esimo compleanno di Clara.

Il viaggio è coinciso con il primo incontro dei due avvocati che hanno rappresentato Shakira e Gerard durante le loro lunghe trattative per l’affidamento dei figli per: “mettere i puntini sulle i e incrociare le t” per evitare che i loro due figli di dieci e otto anni, si stressino ancor più della separazione dei genitori. La separazione di Shakira da Gerard è stata confermata lo scorso maggio dopo una relazione durata 11 anni.

La loro rottura non è stata del tutto inaspettata poiché i tabloid spagnoli avevano già affermato che la coppia era sul punto di sciogliersi, con fonti che affermavano che Gerard aveva tradito la star. La sua breve dichiarazione diceva: “Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra comprensione.”. Il quotidiano spagnolo El Periodico ha riferito che la coppia viveva separata da settimane dopo che lui era stato cacciato dalla casa di famiglia dalla pop star.

Secondo fonti, il calciatore in pensione viveva uno “stile di vita da festa” dopo la separazione, vivendo in un appartamento da scapolo e godendosi le serate con i suoi compagni di squadra. Nell’agosto 2022, è diventata di dominio pubblico la sua storia con la sua nuova fidanzata Clara, dopo essere stato fotografato mentre la baciava al festival Summerfest Cerdanya in Catalogna.