Winona Rider in Beetlejuice 2: cosa sappiamo del suo ruolo

Sta per tornare Winona Ryder nei panni di Lydia Deetz nel nuovo Beetlejuice 2. Ecco tutti i dettagli sul sequel di questo classico intramontabile.



C’è molta curiosità su Beetlejuice 2 e francamente la condividiamo e non poco. Come puoi non essere interessato a un sequel prodotto più di 30 anni dopo l’originale, che ha come protagonisti la maggior parte degli attori originali, i più paparazzati e famosi dell’epoca, e viene dal regista originale, ed è basato su una delle commedie più popolari degli anni ’80? Il sequel è appena entrato in produzione:infatti prorpio all’inizio di questo mese si è messa in moto tutta la macchina del montaggio e della post produzioe e, mentre aspettiamo di vedere le prime immagini ufficiali del film, alcune prime scene sono emerse dal set. Ciò include quelle che mostrano la star di Beetlejuice, Winona Ryder nel personaggio di Lydia Deetz. Non è una foto del suo costume completo, ma i capelli e il trucco sono inconfondibili.

Per saperne di più: Winona Ryder è tornata in costume nelle prime foto di Beetlejuice 2.

Winona Ryder sul set di Beetlejuice 2

Uscito nelle sale nel 1988, Beetlejuice è stato diretto da Tim Burton e interpretato da Michael Keaton nel ruolo del protagonista del titolo, un “bio-esorcista“.

Whoa! Winona Ryder is back as Lydia Deetz on the set of Beetlejuice 2! pic.twitter.com/gwKIjaaMcq — Epic Film Guys ® (@EpicFilmGuys) May 18, 2023

Beetlejuice viene assunto con riluttanza da una coppia morta di recente chiamata Maitlands rispettivamente interpretata da Alec Baldwin e Geena Davis che vogliono cacciare i nuovi residenti appena entrati a vivere nella loro casa. Il personaggio invece che interpreta Winona, Lydia era la figlia dei nuovi proprietari della casa e l’unica che poteva vedere i fantasmi dei Maitland, presumibilmente perché era estremamente misterica e spiritica, il classico personaggio un pò goth che nei film horror, tra l’inquietante e il fascino dell’esoterismo, riesce a “vedere la gente morta”.

La premessa esatta del sequel non è ancora nota. Quello che si sa è che oltre a Ryder, il film vede anche Keaton come protagonista, Catherine O’Hara che riprende il ruolo della matrigna di Lydia, Delia, insieme a Jenna Ortega, che grazie al suo ruolo in Mercoledì si è fatta notare e proclamare nuova erede del personaggio, Justin Theroux, Monica Bellucci e Willem Dafoe. Alla direzione del film ritroviamo Tim Burton, che probabilmente voleva che il progetto prendesse piede più dei fan, e anche Danny Elfman è tornato per comporre la colonna sonora del film.

Beetlejuice 2 è attualmente programmato per debuttare nelle sale americane il 6 settembre 2024. Il titolo ufficiale del film non è stato ancora annunciato.