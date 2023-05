Ricordate Karima di Amici? Eccola oggi: irriconoscibile

Che fine ha fatto Karima Ammar? Ecco come la finalista della sesta edizione di Amici è diventata oggi. Madre, Jazzista, Cantante.

Sembra ieri ma dalla sesta edizione del programma più seguito di Canale 5, Amici di Maria condotto proprio da Maria De Filippi sono passati ben 14 anni. Un nome che sembrava essere dimenticato ma che ha lasciato un segno indelebile, quello della finalista di quest’edizione Karima Ammar è tornato a farsi sentire: dopo aver girato il mondo con la sua musica, Karima è tornata in Italia, ora vive in Piemonte e ha una figlia di nome Frida ma non ha mai smesso di fare musica. Infatti la sua carriera non si è fermata al 2007 e ora racconta di come ha trovato la sua strada e il suo stile musicale.

Nonostante il terzo posto nella sesta stagione del talent show di Amici, per i giornalisti e i professori era proprio lei la vera vincitrice. Un talento innato e una voce ben pesata e studiata, non ci stupisce che la sua carriera e la sua musica siano ancora perfettamente lucidi.

Karima Ammar oggi

Il cambiamento di Karima Ammar ad oggi è sorprendente! Lei che prima di arrivare a spopolare ad Amici, nel 1997 si è esibita nel programma Bravo bravissimo e a Domenica Inn. Su youtube infatti si possono apprezzare le sue performance tramite delle clip.

Nel 2006 poi entra nella scuola di Amici e si classifica terza anche se sia i professori che i giornalisti la consideravano la vera vincitrice dell’edizione. A prescindere poi dalla suo risultato nella scuola di Maria De Filippi, Karima Ammar ha infatti ricevuto un contratto discografico con la Sony e ha vinto il premio della critica assegnato dai giornalisti.

Tre anni dopo l’uscita dalla scuola, Karima partecipa a Sanremo con il brano Come ogni ora mentre nel 2009 si cimenta nel doppiaggio cinematografico e l’anno successivo pubblica un album intitolato con il suo nome che ottiene un successo inimmaginabile. Oggi invece Karima vive nel Piemonte ed è madre di una splendida bambina. In un’intervista rilasciata a Today, ha parlato della sua esperienza all’interno della scuola: “Mi sento di ringraziare Luca Zanforlin che mi ha sostenuta soprattutto emotivamente. Sono rimasta in contatto con Agata Reale, Federica Capuano, Max Orsi e un pò tutti i compagni della mia squadra.

“Dopo Amici ho fatto Sanremo, sono usciti il mio primo Ep in Italia e il mio primo disco a Los Angeles, ho doppiato un film, aperto concerti di Anastasia, Whitney Houston, ho fatto molti concerti e ho partecipato a Tale e Quale Show e poi il Jazz mi ha richiamato a sé”.