Conosci il fidanzato di Carolina Marconi? Eccolo in costume: ha un fisico statuario

Si chiama Alessandro Tulli ed è un ex calciatore. Conosciamo il fidanzato di Carolina Marconi, compagno solido e rassicurante

Carolina Marconi deve la sua notorietà per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, da cui è emersa sicuramente la sua avvenenza fisica.

Per un po’ sparisce dalla tv e non se ne hanno notizie, ma poi un’esperienza molto dolorosa ne fa riemergere la visibilità per la condivisione che lei stessa ne ha fatto.

Carolina si è ammalata di tumore al seno e di questa terribile malattia non ha mai fatto mistero, anzi ha cercato di parlarne sui suoi social per sentirsi meno sola nel percorso faticoso che un malato oncologico deve affrontare e dare coraggio e forza a chi come lei si trova nella medesima situazione.

Ora Carolina è guarita, dopo un intervento e cicli di chemio che le hanno fatto cadere gli splendidi capelli, ma salvato la vita, e si gode la sua vita normale col fidanzato che le è stato accanto in tutto questo periodo, Alessandro Tulli.

Conosciamolo meglio.

Chi è Alessandro Tulli?

Cresciuto nelle giovanili della Roma, vince lo scudetto 2000-2001, sebbene non collezioni nessuna presenza in squadra. A diciannove anni, nell’agosto 2001, decide di accasarsi al Vicenza, in Serie B. In Veneto, però, non lascia il segno, dato che la giovane età ne preclude spesso l’impiego a vantaggio di giocatori più esperti.

Transita per qualche anno tra la squadra giallo-rossa e alcune squadre di Serie B, fino ad approdare poi da ultimo al Piacenza. Un passato da calciatore quindi e ora una presenza sicura e costante nella vita della sua compagna Carolina, con la quale ha superato le difficoltà di una malattia dolorosa, sia fisicamente che soprattutto emotivamente. Lo abbiamo visto commosso e provato al suo fianco, durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, dove i due avevano approfondito le difficoltà affrontate, ora legate all’impossibilità di avere un figlio, anche in adozione, per via dell’assenza del diritto all’oblio per i malati oncologici.

La malattia di Carolina e la rinascita

Di lei colpisce il sorriso smagliante, che l’ha accompagnata lungo tutto questo difficile momento e che lei stessa conferma di avere come filosofia di vita, soprattutto nelle situazioni difficili.

“La prima reazione quando ho saputo di avere un tumore sono scappata. Mi sono chiusa le orecchie perché non volevo sentire quella parola. Quella notte non ho dormito nemmeno un minuto. Ho pianto talmente tanto. Poi il giorno dopo per me e per la mia famiglia ho trovato una forza dentro che non sapevo di avere e mi sono detta: “Affronto tutto quanto ma alla mia maniera e cioè con leggerezza e positività. Tutti mi dicono ma perché ridi sempre? Ma io lo rivendico, bisogna sorridere alla vita. Il male lo combatti anche con la testa: è la fine se ti piangi addosso. Quindi io dico a tutte le donne se state affrontando una situazione del genere non permettete mai di levarvi il sorriso e soprattutto non perdete la voglia di vivere. Io ce l’ho ancora di più oggi, bisogna essere ancora più forti perché la vita è meravigliosa”, raccontato di recente in un’intervista la Marconi. Ed ora, la sua vita torna finalmente alla normalità ed insieme ad Alessandro, si mostrano in tutto il loro ritrovato splendore.