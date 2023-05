Paola Caruso: suo figlio Michele operato dopo la tragica esperienza in Egitto | Cosa è successo

Paola Caruso. Dopo la bruttissima esperienza in Egitto, il figlio si è operato. Ecco cosa ha detto Paola Caruso sui social.

Paola Caruso è una showgirl e opinionista televisiva italiana, nata a Catanzaro nel 1985. La sua carriera è iniziata nel mondo della moda dove ha svolto il suo lavoro per moltissimo tempo come modella: solo successivamente è entrata nel mondo televisivo grazie all’opportunità datale dal locale Billionaire in Costa Smeralda di proprietà di Flavio Briatore. La svolta è avvenuta con la partecipazione allo show di Paolo Bonolis su Canale 5, Avanti un altro, dove la showgirl ha preso parte nel ruolo di Bonas. Sempre su Canale 5 è iniziata la sua carriera: dopo Bonolis, è Barbara D’Urso che l’ha presa sotto la sua ala per poi arrivare con la partecipazione al reality show L’isola dei famosi, condotto quell’anno da Alessia Marcuzzi.

Una vita quindi televisiva piena, fatta da alti e bassi ma di certo meno importanti rispetto alla sua famiglia. La modella infatti non ha avuto una vita semplice: essendo stata adottata ha dovuto sempre lottare con le unghie e con i denti per creare una sua famiglia fino alla nascita del figlio Michele, forse la persona a cui Paola Caruso tiene di più al mondo. Se non fosse per quel bruttissimo incidente in Egitto…

Cosa è successo

Negli ultimi mesi la showgirl Paola Caruso ha spesso parlato in tv della tragica vicenda che ha coinvolto Michele, suo figlio di 4 anni.

Durante lo show di Verissimo infatti, Paola Caruso ha raccontato tutta la vicenda, finita per altro anche sui giornali, della vacanza in Egitto a Sharm el Sheikh dove il piccolo Michele aveva accusato un pò di febbre. Poiché questa non si abbassava, la madre del piccolo di quattro anni, si è rivolta ad un medico locale che dopo una visita aveva deciso di prescrivere ai due una cura di iniezioni che a dire di Paola: “Mi sono fidata, mi sono lasciata convincere. Non l’avessi mai fatto” ha confessato lei a Silvia Toffanin.

Dopo la puntura però, il piccolo Michele non sentiva più la gamba: “Gli hanno inniettato un medicinale tossico, che non si inietta ai bambini. Alla fine la diagnosi è che lui ha una peresi del nervo sciatico”.

La vicenda poi ha continuato a raccontarla proprio lei che di nuovo ospite a Verissimo lo scorso 22 aprile, Paola ha rivelato che l’unica strada da percorrere per far si che Michele non perdesse l’uso della gamba, era quella di un’operazione e il piccolo di Caruso, si è sottoposto in questi mesi ad un delicato intervento.

La madre subito dopo ha voluto rassicurare i suoi follower delle condizioni di suo figlio: “Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare. A Silvia Toffanin e a Verissimo per essermi stata accanto in tutto questo percorso…Al dott. Nunzio Catena per aver operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto e un GRAZIE A TUTTO IL GASLINI DI GENOVA. Ora bisogna pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia”.