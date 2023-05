Al Bano sulla storia con Romina: “Finita per colpa della marijuana”

Le rivelazioni del cantautore sulla storia d’amore con Romina.

Al Bano è tornato a parlare della sua relazione con Romina Power: sorprendenti le sue dichiarazioni.

Il prossimo 20 maggio Albano Carrisi compirà 80 anni. Nel corso dell’avvicinamento a questo importante traguardo lo stesso cantante ha voluto cogliere l’occasione per tornare a parlare della sua vita, soffermandosi in particolare sulla sua chiacchieratissima storia d’amore con Romina Power. A questo proposito, le rivelazioni da parte del diretto interessato sono state a dir poco sorprendenti.

Al Bano torna a parlare di Romina

Al Bano è tornato a parlare della sua relazione con Romina nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Oggi. L’occasione è quella degli 80 anni, che il cantautore festeggerà nella giornata di sabato:

“Non ho ottant’anni ma quattro volte venti. Mi sento un ulivo che cammina, che vola. Il futuro lo immagino identico al passato. Rimango sempre un buon contadino, continuerò a cantare e continuerò a mettere quello che guadagno qui, nei miei 150 ettari di terra. Continuerò a produrre olio e nella cantina che sto costruendo passerò da un milione e seicentomila bottiglie di vino a cinque milioni“.

Il cantante si è poi lasciato andare ad alcune confessioni, portando alla luce alcuni retroscena che erano rimasti fin qui sconosciuti. Al Bano ha infatti rivelato come la storia con Romina Power sia stata inevitabilmente rovinata da una grave dipendenza della cantante, ovvero quella dalla marijuana.

Le dichiarazioni di Al Bano

Nel corso dell’intervista a Oggi Al Bano ha così parlato in merito alla dipendenza dalla marijuana da parte di Romina e con cui quest’ultima ha iniziato ad avere a che fare molto prima della scomparsa della figlia Ylenia:

“Lo dico ora per la prima volta. Il problema principale della nostra relazione fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancora prima della scomparsa di Ylenia. Era diventata un’altra donna. Fumava ed era allegra, poi una volta terminato l’effetto si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose e la passione per la vita per tutto quello che avevamo vissuto e costruito in quegli anni. Quello fu l’inizio della fine“.

Al Bano ha però parlato, oltre che della fine, anche dell’inizio della sua storia d’amore con Romina, risalente per la precisione al 1969:

“Nessuno sapeva di noi, ma Cannes pullulava di paparazzi. Però finire su Oggi, ora lo ammetto, mi fece piacere, era un modo autorevole per ufficializzare la nostra storia. I genitori di Romina (Tyrone Power e Linda Christian) non li conoscevo. La mia ignoranza fu il mio salvagente, altrimenti mai sarei andato a cercare una così. Tra l’altro il suocero non c’era più, ma la suocera mi osteggiava. Le sue indicazioni, e questo lo avrei scoperto anni dopo, erano di sfruttarmi e di spremermi per bene per poi mandarmi a quel paese“.