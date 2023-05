Hai mai visto dove abita Gerry Scotti? É nel cuore di Milano: da fare invidia

La splendida casa di Gerry Scotti in alcuni scatti su Instagram. Scopriamo alcuni dettagli di arredo del suo loft

Anni fa sarebbe stato impensabile immaginare di avvicinarsi alle dimore dei personaggi noti, abilissimi nel rifuggire dall’occhio indiscreto dei paparazzi nelle loro apparizioni private, figuriamoci nel mostrarsi nelle vesti casalinghe o aprire le porte della propria casa.

Ora con l’avvento dei social tutto diventa accessibile, soprattutto se il personaggio in questione è avvezzo a condividere spaccati del suo privato sui suoi profili.

Gerry Scotti, notoriamente molto riservato, si è ultimamente mostrato in alcuni scatti su Instagram che facevano ben vedere la sua bella dimora in quel di Milano e i follower non si sono fatti scappare l’occasione ghiotta di notare alcune felici scelte d’arredo.

Il conduttore vive a Milano in uno splendido loft e la curiosità e il voyeurismo non possono esimersi dallo sbirciare tra uno scatto e l’altro quale sia il confortevole ambiente che ha creato per il suo quotidiano.

Semplicità ed eleganza

Il loft è raffinato ed elegante e, al tempo stesso, semplice e moderno. Sembra che l’abitazione di Gerry, in cui vive con la sua compagna Gabriella Perino, si trovi al settimo piano di un antico palazzo nel cuore della città di Milano.

Un quasi total white e linee essenziali la fanno da padrone e disegnano ambienti molto eleganti curati nei minimi dettagli, che non lasciano spazio al superfluo. Parola d’ordine essenziale, quindi, ma anche raffinatezza.

Il gusto architettonico frutto della dolce metà

Sembrerebbe esserci lo zampino della compagna Gabriella Perino nel gusto di elementi di design della dimora. La Perino è lontana dai riflettori e ha invece una carriera come architetto, il che giustificherebbe alcune scelte azzeccate nello stile notato dai fan del conduttore. Nata nel capoluogo lombardo, la compagna, ha scelto di vivere e di crescere i suoi figli nella sua città – appunto Milano – ed ha sicuramente integrato con un tocco di eleganza, il gusto del conduttore.

Il risultato è veramente impeccabile e a guardar le foto, viene voglia di accomodarsi insieme al simpatico Gerry – ed al suo gatto, non passato inosservato ai fan – sull’accogliente divano, scaldati dagli immancabili pavimenti in parquet, arricchiti da morbidi tappeti persiani. Quindi, invidie – legittime – a parte, davvero una gran bella casa, decisamente meritata e frutto di anni di lavoro in tv.