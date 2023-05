La figlia segreta di Simone Antolini: tutto quello che c’è da sapere

Simone Antolini dedica la vittoria di una prova a L’Isola dei famosi a Melissa. Nel suo passato sembrerebbe esserci una figlia.

Simone Antolini è un ragazzo di 23 anni che prima di partecipare a L’Isola dei famosi non aveva nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, fuorché per la sua relazione amorosa con Alessandro Cecchi Paone. La controversa storia tra i due ha destato scalpore, soprattutto nella famiglia del ragazzo, per via della notevole differenza di età (61 anni Alessandro – 23 Simone).

I due si sono conosciuti sui social e, sembra, prima che il ragazzo facesse outing con la sua famiglia, pertanto, la scoperta della relazione ha generato una brusca reazione da parte della famiglia Antolini che lo ha letteralmente cacciato di casa. E da lì è iniziata la convivenza con Cecchi Paone e anche la sua esposizione mediatica, conclamata con la partecipazione a L’Isola.

La dedica alla piccola Melissa

Dopo aver vinto la prova leader nella prima puntata del gioco di sopravvivenza L’Isola dei Famosi, Simone Antolini ha dedicato la vittoria ad una bambina di nome ‘Melissa’: “Voglio dedicare il trionfo a questa piccina. Chi è? Lei è una bambina, io le voglio molto bene e lei vuole molto bene a me e quindi dedico tutto questi a lei, la penso tanto”.

Naturalmente la stessa conduttrice Ilary Blasi ha provato a stuzzicare il ragazzo a svelare l’identità della bambina, ma non c’è stato verso e così per gli spettatori della puntata è rimasto per un attimo il dubbio.

Il gossip scatenato dal settimanale Nuovo

Ma c’è voluto poco per svelare il mistero. E’ stato il settimanale Nuovo a raccontare l’indiscrezione – mantenuta fino ad ora segreta anche su L’Isola – che Antolini avrebbe una figlia avuta da una precedente relazione con una ragazza.

Del resto le parole di Antolini per Melissa parlano chiaro e sembrerebbero confermare la notizia: “Questa bambina è parte di me, parte integrante della mia vita. Lei è una forma della mia stessa persona. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato a capire le cose essenziali per me e la bimba gioca un ruolo importantissimo insieme ad Alessandro. Vorrei tanto sentirla e lo chiedo allo spirito dell’isola. La voce un bel messaggino. Mi manca terribilmente e la amo. Quando ci rivedremo staremo sempre insieme. Chi è? Ancora non sono pronto a rivelarlo. Però prometto che presto parlerò di lei e racconterò tutto”.