Gf Vip: due ex partecipanti sono andati a convivere

Prima la convivenza forzata, poi per scelta. I due ex partecipanti del reality show più spiato d’Italia hanno continuato a frequentarsi anche dopo la fine del Gf Vip.

Due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno deciso di vivere insieme nonostante la fine del reality show di Canale 5. Molto amici all’interno della casa, i due, dalla personalità molto forte e decisa, hanno deciso di dividere un appartamento nel capoluogo lombardo, continuando a coltivare la loro speciale amicizia anche fuori, a telecamere spente. Ecco di chi si tratta.

Antonino? Per me è un papà meraviglioso

Andrea Maestrelli, eliminato dalla casa del Gf Vip insieme a Luca Onestini il 27 marzo, definisce il suo amico Antonino Spinalbese, 28 anni, come un papà altruista, meraviglioso e dolcissimo. “Ho conosciuto la sua bimba Luna, avuta dalla relazione con Belen Rodriguez, è una principessa, dolce e stra-coccolata dal suo papà. Anto è un giovanissimo papà, semplicemente fantastico. Poi ci sono anche io, che se posso nel quotidiano lo aiuto molto volentieri con la gestione del tutto.”

Andrea Maestrelli lo ha rivelato durante una diretta su Instagram

Il calciatore Andrea Maestrelli, 25 anni, ha recentemente rivelato durante una diretta su Instagram di essere di nuovo coinquilino di Antonino Spinalbese, con cui aveva condiviso la Casa del Grande Fratello Vip 7. I due ex concorrenti hanno deciso di vivere insieme a Milano, ma è importante precisare che la loro relazione è di amicizia e non di coppia romantica. Ma perché i due amici si erano separati? Maestrelli ha spiegato che durante un viaggio in aereo, Spinalbese si era dimenticato la carta di identità e il passaporto, e non aveva potuto partire con lui. Quindi, è rimasto a Milano e i due hanno deciso di riprendere la convivenza: “Quel grande pensava di partire con la patente. Invece di salire con me sull’aereo è rimasto a Milano. Quindi è rimasto a casa perché è rimbambito.”

Nella stessa diretta sui social media ha inoltre dichiarato alla sua curiosissima community che: “Vabbè, ormai lo avete capito. Anto stiamo vivendo insieme, è il mio coinquilino. Perché avete pensato tutti che non mi vedevo più con lui? Siamo molto sereni io e lui, c’è un grandissimo rispetto tra le parti e non vorremmo mai allontanarci. Noi due ci vogliamo davvero bene.”