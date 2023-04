Justin Bieber contatta Selena Gomez per difendere sua moglie Hailey | Ciò che le ha detto è sconvolgente

Il Bieber Gate non si arresta. La moglie di Justin, Hailey, è attaccata ogni giorno dai fan si Selena Gomez. Sul caso interviene direttamente Justin in un messaggio alla Gomez.

Hailey Bieber, moglie di Justin dal 2018, è da mesi il bersaglio di molti fan di Selena Gomez, i quali la offendono, la minacciano e la deridono sui social. Lo scorso marzo, la cantante di Calm Down, a sorpresa, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha chiesto di stoppare le critiche nei confronti della giovane Hailey. In tutto ciò, nella polemica al femminile tra le due, Justin ha accusato un malore durante il Festival del Coachella in California.

Il malore di Justin al Coachella

Nei giorni scorsi si è svolto uno dei festival più attesi dell’anno: il Coachella, che vede ogni anno un gruppo di celebrità, cantanti e influencer, tra musica e atmosfera unica. Ma non per tutti è stato un evento all’insegna del divertimento e della gioia. Infatti, è diventato virale un video che mostra Hailey Rhode Baldwin mentre massaggia delicatamente la schiena di suo marito Justin Bieber per confortarlo. In tutto ciò, Bieber si era accasciato su una transenna in condizioni preoccupanti. Il cantante si è coperto il viso con il cappuccio della felpa mentre era sotto il palco. Non è chiaro perché si sia sentito così male ma i fan sono davvero in ansia per la sua salute fisica e mentale.

Il messaggio a Selena Gomez: “Frena il tuo esercito”

Qualche tempo fa, la signora Bieber contattò Selena Gomez per dirle di essere vittima di hate speech da parte dei suoi fan.

“Hailey mi ha contattato e mi ha fatto sapere che ha ricevuto minacce di morte e tanta odiosa negatività. Questo non è ciò che rappresento. Nessuno dovrebbe sperimentare odio o bullismo. Ho sempre sostenuto la gentilezza e voglio davvero che tutto questo finisca”.

Tra le due, è intervenuto Justin Bieber con un appello. Il giornale Radar Online ha detto che, in realtà, non sarebbe stata Hailey a contattare Selena, ma Justin Bieber in persona.

“Selena non ama Hailey, ma le importa ancora di Justin, che l’ha implorata in privato di convincere la gente che hanno fatto pace. Non è solo per il bene di Hailey, ma per lui! Justin è preoccupato che lui e Hailey siano diventati la coppia più impopolare di Hollywood ed è terrorizzato dal fatto che quando e se sarà in grado di tornare, i suoi fan non ci saranno più. Justin non è mai stato così giù e Selena lo sa. Lo sta facendo per lui. Non le potrebbe importare di meno di Hailey!”

Purtroppo i fan si Selena non si placano e, anche nei commenti sui social dei Bieber, sono pieni di insulti e di offese. Speriamo, che attraverso una netiquette migliorata, gli insulti possano essere filtrati e fermati.