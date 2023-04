La famiglia Banfi di nuovo in lutto: perdita insopportabile e dolorosa

Lino Banfi e la tragedia immane, per sua figlia è insopportabile, una morte dolorosa ha scosso di nuovo la donna. A poco meno di due mesi dalla morte della mamma adesso è andato via anche lui, il dolore è insostenibile.

Tragedia immane per Lino Banfi, per sua figlia tutto questo dolore è insopportabile e difficile da gestire. Una morte improvvisa ha riaperto in lei le ferite che stavano cercando di sanarsi, dopo la morte di sua mamma Lucia. Ha perso lei circa due mesi fa e adesso ha perso anche lui, come farà ad andare avanti adesso?

Il lutto nella famiglia Banfi sembra aver messo radici purtroppo, la morte ha deciso di fargli visita per ben due volte nel giro di due mesi, prima ha perso lei adesso ha perso anche lui. Per Rosanna Banfi non sarà facile, anche perché nessuno glieli riporterà indietro, non ci sono parole per descrivere questa situazione.

Prima mamma Lucia…

Nel sangue della famiglia Banfi scorre la passione per il mondo dello spettacolo, a partire da papà Lino Banfi il quale non ha sicuramente bisogno di tante presentazioni, attore, comico, sceneggiatore e cabarettista italiano, Banfi Senior è una colonna portante del cinema italiano. Pur avendo impersonato diversi ruoli famosi, dal Commissario Lo Gatto all’Allenatore nel Pallone, Banfi per tutti rimarrà sempre Nonno Libero, il nonnino d’Italia più amato di sempre di Un medico in famiglia.

Lino Banfi dopo dieci anni di fidanzamento ha sposato nel 1938 la “sua” amata, Lucia Lagrasta con la quale ha messo su famiglia, dando alla luce Rosanna Banfi, anche lei attrice come il papà e Walter Banfi, regista e produttore cinematografico. La famiglia Banfi a febbraio 2023 è stata scossa dal dolore, con la morte di Lucia, la quale ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di ognuno di loro, specialmente in Lino il quale ha dichiarato: “È dura, le persone che vivono insieme da una vita, attaccati come la colla e la carta, se improvvisamente stappi la carta, non c’è modo di rimetterla insieme. È così frastornante, strano…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosanna Banfi (@rosannabanfi)

Secondo lutto per Rosanna Banfi

Tragedia immane per la famiglia Banfi, a distanza di due mesi dalla morte di Lucia Lagrasta, moglie di Lino Banfi e mamma di Rosanna Banfi, un secondo lutto ha sconvolto la famiglia. Per Rosanna Banfi questo dolore è insopportabile, come ha descritto in un lungo sfogo social. Una morte dolorosa è avvenuta ai danni del cugino diciottenne di Rosanna, apparentemente morto suicida.

Dalle prime ricostruzione pare che il giovane si sia buttato volontariamente dal settimo piano della sua abitazione a Milano, per il momento le indagini sono ancora in corso. Per Rosanna Banfi è molto dura, ecco un breve stralcio di quello che ha scritto Rosanna Banfi sui social:

“Cara mamma, oggi è il tuo compleanno ma per fortuna non sei qui. Non hai dovuto assistere al dolore straziante del tuo amatissimo fratello Nicola per la tragedia immane che ha colpito la sua famiglia. Ti ricordi Amanuel, quel bellissimo bambino che tenevi in braccio in tante foto che ho visto in casa sua? Beh lui, proprio lui, a 18 anni ha deciso di partire per “il viaggio senza ritorno”…”.