Adriano Celentano spaventa tutti: “Penso all’altra vita…” | Il triste annuncio

Il triste annuncio di Adriano Celentano che ha spaventato tutti, vista la sua età sta pensando all’altra vita. Che sia un segno premonitore? Adriano sta nascondendo forse qualcosa ai suoi fan e sta iniziando a prepararsi all’irreparabile?

Il mondo non può fare ancora a meno di Adriano Celentano, nessuno è ancora pronto a dirgli addio, per questo il suo triste annuncio ha spaventato tutti. Il suo pensiero va già all’altra vita, quella in cui canterà in paradiso. Le sue parole però hanno terrorizzato i suoi fan in quanto hanno paura che sia una sorta di messaggio premonitore di addio verso tutti. Adriano ci sta forse tenendo segreto qualcosa?

Il ragazzo della via Gluck ha fatto emozionare intere generazioni con le sue canzoni, con i suoi balletti e con i suoi film. Nonostante i suoi 85 anni, Celentano “sta ancora sul pezzo” come direbbe Gabriele Corsi, per questo le sue recenti parole hanno lasciato “l’amaro in bocca” in tutti i suoi fan.

Adriano Celentano, la sua vita

Adriano Celentano è il famoso showman conosciuto soprattutto per il suo ruolo di cantante e attore, ma Adriano è molto di più di tutto questo, in quanto è riduttivo descriverlo solo con questi due aggettivi. È anche un regista, un conduttore, uno sceneggiatore, un compositore e un autore televisivo. È nato il 6 gennaio 1938 a Milano ed è sposato dal 1964 con l’altrettanto personaggio iconico, Claudia Mori. Nonostante gli alti e bassi che la coppia ha vissuto, Adriano e Claudia hanno avuto tre figli, Rosalinda, Giacomo e Rosita.

Il “molleggiato” come è stato soprannominato dai suoi seguaci per via della sua elasticità nei movimenti, ci ha fatto ridere in film quali Innamorato pazzo, Il bisbetico domato, Segni particolare bellissimo, Serafino, ecc. e ci ha fatto cantare con successi quali Il ragazzo della via Gluck, L’emozione non ha voce, Azzurro, Acqua e sale e così via. Nonostante sia stato e continua ad essere un personaggio famoso molto amato, nella sua vita privata le cose sono state un po’ diverse, a parlare è stata sua figlia Rosalinda la quale non ha sempre avuto un rapporto idilliaco con entrambi i suoi genitori:

“…Mia madre era troppo piccola perché a 22 anni aveva quattro figli. Io considero mio padre il quarto figlio e quindi penso che certe cose si dicano pur non pensandolo. Poi sono andata via di casa a 18 anni scavalcando il cancello…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Today.it (@today.it)

L’annuncio di Adriano Celentano

Adriano Celentano ha rilasciato un triste annuncio, in quanto pur non volendo ancora andare da nessuna parte (sperando che anche chi dirige da lassù la pensi come lui), ha iniziato a pensare all’altra vita, spaventando un po’ tutti i suoi fan. In realtà da quello che si può leggere, non sembra ci sia qualcosa sotto, più che altro sembra una considerazione di una persona anziana che sta facendo il punto della sua vita. Vi condividiamo le sue parole, voi cosa ne pensate?

Ecco un piccolo estratto di quello che ha dichiarato Adriano Celentano: “Mi aspetto di saltellare ancora un po’. Ma sono circa vent’anni che dico di essere nella fase discendente e penso all’altra vita. Da questa vita non mi aspetto altro, per l’altra ho dei progetti. Mi sono pentito di non aver studiato quando potevo. Adesso mi piace studiare, una volta no…”.