Disgrazia Mediaset, la strage colpisce la protagonista | Dopo l’incidente il tragico annuncio

Un volto noto del piccolo schermo ha raccontato ai suoi fan una tragedia vissuta in prima persona, che ha coinvolto la sua famiglia e non solo…

A volte i social riescono a raccontare, prima dei canali informativi ufficiali, degli episodi che riguardano il privato di alcuni protagonisti del piccolo e grande schermo.

Che siano attori, conduttori, influencer o comunque personaggi resi pubblici per fama artistica o semplicemente per gossip, la vita travolge con i suoi drammi tutti indistintamente ed è forse questo comun denominatore ad appassionare gli eterni “spettatori” anche – o diciamo soprattutto – delle vicende private dello star system.

Sarà perché quando si tratta di esperienze difficili o drammatiche, si ha sempre bisogno di individuare qualcuno che le abbia vissute prima di noi, per parlarne o anche solo per l’esigenza di condividere ciò non fa distinzione di ceto sociale o notorietà.

E sembra dello stesso parere anche la protagonista di questo terribile dramma, vissuto qualche tempo fa all’interno della sua abitazione, dove si trovava con i suoi bambini e i suoi adorati animali.

L’unica cosa che conta è la comunità

Può succedere che qualcosa vada storto: un cortocircuito, una fuga di gas o qualche malfunzionamento imprevedibile e in un attimo, senza accorgersene ci si trova in una scena apocalittica, da film, ma che purtroppo di realtà si tratta e solo la prontezza e la lucidità possono aiutare ad affrontarla.

Di chi stiamo parlando?

La protagonista di Grey’s Anatomy sconvolta dall’incidente

Caterina Scorsone, protagonista di Grey’s Anatomy, pochi mesi fa, è stata vittima di un terribile incendio che ha distrutto la sua casa. L’attrice lo ha raccontato qualche giorno fa sui social ricordando i suoi amati animali, purtroppo persi durante la tragedia. “Un paio di mesi fa la mia casa è andata a fuoco… mentre preparavo i miei figli per andare a letto e finivano l’ora del bagno, del fumo è iniziato a uscire tutto intorno alla vasca. […] Ho avuto circa due minuti per far uscire di casa i miei tre figli e siamo scappati con a stento le scarpe ai piedi. Ma siamo usciti. E per questo sarò eternamente grata. […] In modo straziante, abbiamo perso tutti e quattro i nostri animali domestici. Stiamo ancora facendo i conti con quella perdita, ma siamo fortunati ad averli amati“, ha raccontato l’attrice.

Ha rivolto poi il suo pensiero a tutte le persone che l’hanno supportata: “Questa è una lettera d’amore per le persone incredibili che hanno mostrato la loro vicinanza e ai modi incredibili in cui lo hanno fatto. Grazie ai vigili del fuoco e agli investigatori (grazie Trey!). Grazie alla mia vicina che ha risposto ai nostri frenetici colpi alla sua porta. Grazie ai genitori della scuola dei miei figli che hanno inviato giocattoli e libri, ai miei amici di Grey’s Anatomy e Shondaland che hanno inviato vestiti e mobili, alle mie sorelle che sono arrivate per gestire le cose in modo che potessi stare con i miei figli. Grazie al mio team che ha reso tutto più facile. Quello che abbiamo imparato è che l’unica cosa che conta sono le persone (e gli esseri umani) che ami. L’unica cosa che conta è la comunità. Non saremmo qui senza e siamo così grati. Grazie”.