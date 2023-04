Jerry Calà. Dopo l’infarto torna in tv ad abbracciare Mara Venier

Jerry Calà si racconta nella trasmissione della sua ex moglie, Mara Venier su Rai 1: dopo l’infarto racconta come sta dopo il malore che l’ha colpito a Napoli.

Jerry Calà, l’attore e regista ex marito della conduttrice più amata della Rai, Mara Venier, ci ha fatto preoccupare in questi giorni a causa di un malore che l’ha colpito mentre si trovava a Napoli per un evento a cui era ospite. In seguito al dolore infatti, è stato d’urgenza portato nella clinica più vicina e lì il terrore della notizia: l’attore stava avendo un infarto in corso.

Dopo tutte le cure e un’operazione d’urgenza, Jerry Calà è tornato alla sua quotidianità, nonostante la paura e qualche acciacco dovuto alla riabilitazione. Ora sicuramente Jerry Calà avrà più consapevolezza del suo corpo e della sua vita. Così decide di raccontare la sua esperienza durante lo show di Rai 1, DomenicaIn, trasmissione condotta dalla sua ex moglie e cara amica, Mara Venier.

Jerry Calà a DomenicaIn.

L’attore e regista, Jerry Calà, ha partecipato alla trasmissione condotto da Mara Venier su Rai 1, per raccontare cosa gli è accaduto negli ultimi tempi: giorni bruttissimi per il mondo dello spettacolo, impreparato, infatti a causa del malore che l’ha colpito durante un evento a Napoli.

Adesso Jerry Calà, dopo l’infarto, può dirsi tornato alla vita di tuti i giorni e alla sua carriera, anche se, come rivela lui stesso, la paura che possa riaccadere lo attanaglia: l’attore ha infatti raccontato senza alcun filtro, le sue sensazioni in quel terribile momento e come si sente ora: “Ho sentito un peso fortissimo allo stomaco, ho pensato fosse un’indigestione perché avevo mangiato in fretta dopo una giornata di lavoro al freddo, poi ho capito ch c’era qualcosa di più”. Da lì a poco, la corsa in ospedale e la premura dei ragazzi in ambulanza sul 118 che l’hanno accudito come se fosse un loro parente stretto.

L’attore è stato portato e ricoverato nella Clinica Mediterranea di Napoli, dove ha subito anche un’operazione d’urgenza al cuore per poi essere dimesso quando i valori sono tornati alla normalità: “I medici erano stati allertati , sono finito subito in sala operatoria e mi hanno messo degli stent. Non ho avuto paura di morire”.

Un grande spavento che Jerry Calà ha affrontato con coraggio e umiltà: ha ringraziato tutti i medici che all’interno della clinica si sono presi cura di lui. Nonostante ora stia molto meglio, il timore di restare da solo permane e anche Mara Venier è spaventata per lui. Nonostante ciò, la conduttrice si è detta felice che ora il peggio sia passato e onorata per averlo avuto come ospite nella trasmissione.