Bruganelli a cena con… | La moglie di Bonolis non si fa problemi

Sonia Bruganelli pizzicata al ristorante con lui e la foto fa il giro del web. Intanto l’opinionista continua il suo percorso accanto ad Alfonso Signorini nel GF VIP. Ecco cosa è successo.

L’opinionista Sonia Bruganelli, ormai da alcuni anni al fianco del presentatore del reality show Grande Fratello VIP, continua a rivelarsi una figura portante del programma, probabilmente verrà anche rinnovata per l’anno prossimo: infatti, a discapito delle sue colleghe che cambiano ad ogni edizione del programma di Canale 5 , la moglie del presentatore e conduttore Paolo Bonolis mantiene saldo il suo posto e non manca occasione per finire al centro del ciclone mediatico anche fuori dalla tv. Fa infatti spesso discutere per lesue dichiarazioni in merito al matrimonio con Bonolis che ha da sempre definito molto aperto.

Tanto che spesso viene beccata a cena fuori con un uomo diverso. Ecco con chi è stata sorpresa Sonia Bruganelli a cena. Non ve lo aspetterete mai.

La cena scoop di Sonia Bruganelli

Per lei il tempo sembra essersi fermato: Sonia Bruganelli mantiene il suo splendore giovanile negli anni, nonostante la differenza d’età con il marito, Paolo Bonolis, lei sfoggia abiti da capogiro.

Per questo è spesso al centro delle polemiche: le si rnfaccia infatti di ostentare una vita lussuosa e sfrenata e anche la sua relazione con il conduttore di Ciao Darwin, spesso viene chiacchierata per la sua natura. I due infatti condurrebbero un rapporto di coppia aperta e i due non vivono nemmeno nella stessa casa: i loro appartamenti, nonostante la vicinanza, non sono condivisi e l’opinionista ha deciso di staccarsi dal marito per due ragioni, mantenere vivo il sentimento e poter vivere liberamente le sue altre relazioni.

Sembrerebbe azzardato per la maggiorparte ma in realtà i due stanno insieme ormai da tantissimi anni e conducono comunque una vita in cui l’uno fa parte dell’altra. Nonostante ciò comunque Sonia Bruganelli non manca di farsi vedere in dolce compagnia di altri uomini ed è quello che è successo poche sere fa quando l’opinionista è stata pizzicata in compagnia di Claudio Amendola. Sui social infatti ha iniziato a girare una foto di Bruganelli aggiancata all’attore Romano. I due sono apparsi molto vicini nel selfie che si sono scattati. Lei e il marito erano andati infatti a trascorrere una bella serata in compagnia di alcuni amici nella trattoria romana del notissimo volto dello spettacolo romano.

Lì hanno trascorso una serata all’insegna della spensieratezza, con amici fidati e cari. Proprio Amendola è infatti amico del conduttore Bonolis da moltissimi anni.