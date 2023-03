Tutto quello che sappiamo su Reinfield…per ora

Renfield il nuovo film con Nicolas Cage e Nicholas Hoult si fa attendere. Ecco quindi tutto quello che sappiamo sul film tra data di uscita e curiosità.

Renfiled è previsto in uscita nelle sale il 25 maggio 2023. Diretto dal regista Chris McKay, il film commedia racconterà la storia di Renfiled, lo scagnozzo del conte Dracula, interpretato nel film dall’iconico Nicolas Cage. Dopo secoli trascorsi a servire il suo padrone assetato di sangue, procurandogli colazione, pranzo e cena tramite vittime innocenti che potessero accontentarlo, ubbidiendo ad ogni suo ordine, Renfiled decide di licenziarsi, abbandonare questa vita e iniziarne una nuova nella moderna New Orleans. Qui si innamorerà di un vigile urbano di nome Rebecca, nel film interpretato da Awkwafina, che possiede un carattere deciso ed è spesso molto arrabbiata.

Renfield però dovrà fare i conti con la sua codipendenza emotiva che anni di schiavismo gli anno procurato. Sarà così facile liberarsi di Dracula?

Nicolas Cage e il suo Dracula

Da sempre l’attore protagonista del nuovo film di Chris McKay, Renfield, ha sognato di interpretare un giorno in un film il personaggio di Dracula. Quando ha ricevuto quindi la sceneggiatura della commedia horror, si è detto entusiasta.

“Questo personaggio è una sfida”, ha raccontato, “erché è stato interpretato già così tante volte. Sono un grande fan delle performance di Christopher Lee, Frank Langella , Bela Lugosi e Gary Oldman ma vorrei cercare di dare qualcosa di nuovo”. Nonostante il film però non parli proprio del personaggio di Dracula, questo non sembra fermare Cage dal dare il massimo per interpretare il personaggio e proprio per il fatto di essere un personaggio secondario, ha detto di voler girare un giorno una pellicola interamente dedicata all’iconico vampiro, re dell’orrore. McKay già parla di un sequel che racconti proprio la mente perversa del sovrano dei vampiri, così da poterne analizzare meglio sia il personaggio che tutte le sue sfaccettature: la mente perversa del Conte è un argomento che al regista sta molto a cuore tanto che in Renfield, anche se il personaggio principale è quello dell’assistente di Dracula, il focus rimane questo mistero celato dietro il non detto delle abitudini e della storia del Conte, a tutti i suoi fetish e le sue ossessioni che Renfield deve accontentare o che ha accontentato.

Nicholas Hult invece, nel ruolo del fedele servitore, ha definito affascinante la storia di potere che viene raccontata sul set: in un’intervista infatti ha rivelato di aver dovuto mangiare degli insetti: “I grilli avevano un sapore diverso e in generale alcuni sapevano di barbecue, altri di sale e aceto”.