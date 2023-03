Elenoire Ferruzzi, com’era prima di tutta quella chirurgia estetica: irriconoscibile!

Chi è Elenoire Ferruzzi, il successo sui social come icona LGBT, il GF VIP e il suo rapporto con se stessa (e gli altri).

Ex concorrente del Grande Fratello VIP, cui ha partecipato nel 2022 transitando nella nota e controversa “casa” di Mediaset, Elenoire Ferruzzi è un personaggio poco noto nel mondo dello spettacolo, ma molto sui social network, dove è seguita da oltre centomila follower, ma soprattutto per essere un’icona LGBT.

All’interno del GF VIP ha avuto modo di raccontare la sua storia e il suo percorso personale, che l’ha portata progressivamente a cambiare sesso, anche sottoponendosi a dolorosi interventi chirurgici, inclusa in ultimo una estrema vaginoplastica.

Elenoire è nata a Cittiglio, in provincia di Varese, nel 1976, all’anagrafe registrata come Massimo.

Sul profilo Instagram, Elenoire Ferruzzi si definisce “public figure, showgirl, attrice, cantante ed icona gay“, dai tratti sicuramente irriverenti. Nel suo passato vanta all’attivo una laurea in lettere e una breve esperienza come insegnante presso una scuola serale.

Vita privata e punto di vista transgender

Elenoire ha dichiarato di essersi innamorata una sola volta nella vita, senza però entrare approfonditamente nei dettagli della storia d’amore vissuta.

La sua notorietà nel mondo transgender è sicuramente dovuta alla sua schietta e decisa posizione nei confronti del mondo LGBT, rilasciando nel tempo diverse dichiarazioni in merito e sottolineando quanto ancora oggi la categoria sia oggetto di preconcetti, sia di chi vi appartiene che di chi la giudica. “Il difetto che imputo a molte trans è quello di voler passare da donna biologica, che è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto pure loro subiscono una costrizione che impone la società, vogliono essere qualcosa di definito. […] Gli uomini etero si approcciano alle trans come ad esseri inferiori. Ti vogliono quasi sempre sfruttare o sottomettere. Sembrano dire: tu sei diventata così per piacerci. Oppure pensano che le trans siano tutte prostitute, ma questo era un fenomeno degli anni settanta“.

La chirurgia come viatico per la trasformazione

Che si sia sottoposta a più di un “ritocchino” è evidente e a testimoniarlo ci sono delle foto pubblicate da lei stessa, che la ritraggono nel 2000 “come mamma l’ha fatta” prima di entrare in sala operatoria e sottoporsi a diversi interventi per modificare il suo aspetto prima e la sua sessualità poi.

Da Massimo che era, ora la vediamo con unghie lunghe, capelli biondi, zigomi e labbra abbandonate all’aiutino del bisturi e su se stessa ha dichiarato: “Di quello che pensa la gente non mi frega niente” – ha dichiarato – “Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri!“.