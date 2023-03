Costanza Caracciolo, come hanno conciato le figlie per il loro compleanno: è boom di commenti

Il 25 marzo, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno festeggiato il terzo compleanno della figlia Isabel con un “Encanto” di festa…

Tre le candeline spente dalla secondogenita di una delle accoppiate più rinomate del mondo dello spettacolo: l’ormai ex-calciatore Bobo Vieri con la ormai ex-velina Cristina Caracciolo, che hanno messo su famiglia dando alla luce due bambine, Isabel e Stella.

Dalla loro unione, partita nel 2019 con lo scetticismo dei tabloid rosa, per via della reputazione di tombeur de femmes del noto calciatore, ne è passata di acqua sotto i ponti e i due hanno consolidato la loro relazione.

Abbandonata la scena del gossip nostrano, che li dipingeva al fianco di partner volatili come funghi, sono riusciti a porre le basi per un rapporto stabile e a quanto pare duraturo, tanto da portare alla nascita dapprima di Stella nel 2018, avuta in seguito ad un aborto spontaneo, per poi convolare a nozze 4 anni dopo e dar vita alla secondogenita Isabel, nata nel 2020.

“Abbiamo fatto tutto un po’ al contrario: abbiamo avuto subito una figlia, poi ci siamo sposati e poi abbiamo fatto crescere la nostra storia. Quindi oggi, dopo quattro anni di matrimonio, secondo me è più bello di prima“, ha spiegato qualche tempo fa la Caracciolo a Verissimo.

E’ stato un compleanno fantastico

Costanza, in un post su Instagram, ha recentemente voluto celebrare la giornata di festa dedicata ai tre anni di Isabel, scrivendo: “E’ stato un compleanno fantastico. “Encanto” è stato il tema scelto per la mia Isabellina, il suo cartone preferito. Ho scelto una locations che somigliasse il più possibile a quella di casa. Abbiamo passato un pomeriggio stupendo, il clima è stato dalla nostra parte e ha semplificato il nostro pomeriggio all’insegna del divertimento e della gioia nel vedere tutti i bambini divertirsi”.

Seguono ringraziamenti per i presenti e gli organizzatori dell’evento.

Una pioggia di commenti, cuori, like e chi più ne ha più ne metta per i follower della Caracciolo e di Bobo, che non si sono fatti sfuggire l’occasione ghiotta di commentare il big party della bimba.

Una scia, quella dei baby party, che sembra ormai una tendenza imprescindibile tra i genitori VIP, cui a quanto pare anche i Ferragnez si sono votati di recente, dedicando qualche giorno fa ai loro figli Leone e Vittoria, una festa da sogno, con tanto di gonfiabili, truccabimbi e animazione. Addio quindi alla classica festa in casa coi parenti e la torta della nonna, che sembra essere tramontata e scivolata in un luogo ormai – troppo -“comune”.