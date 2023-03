Beatrice Valli ricoverata: “il senso di vertigine mi spaventa” | Le foto in ospedale

Tra le influencer più seguite d’Italia, Beatrice valli, ex modella, sta per mettere al mondo la sua quarta figlia, ma qualcosa preoccupa i follower…

E’ del 27 marzo il suo post in cui beatrice Valli, la nota influencer che ha acquisito popolarità grazie alla sua partecipazione al programma Uomini e Donne, ha dichiarato di essere stata ricoverata.

L’ex modella aspetta la quarta figlia dal suo compagno e marito Marco Fantini, corteggiato all’interno del programma di Maria De Filippi e poi capitolato, oltre che con la scelta finale anche con un matrimonio, da cui sono nate due bambine: Bianca, nel giugno del 2017, poi Azzurra, nel maggio del 2020.

La Valli ha anche un altro figlio, Alessandro, sedicenne avuto con il calciatore Nicolas Bovi. Il bellissimo rapporto con il suo Marco, oltre alle due bimbe, sta per accrescere il ruolo di mamma per l’influencer, che per la quarta volta si accinge quindi a dar luce ad un figlio, una bimba per l’esattezza.

La nascita, secondo i calcoli, doveva essere prevista per i primi di aprile e invece qualcosa sta mettendo a dura prova la quarta gravidanza della modella, tanto da postare lei stesso qualche giorno fa una dichiarazione sui social in cui raccontava di non sentirsi bene.

Quel senso di vertigine che spaventa

La scorsa estate, Beatrice Valli era scomparsa per molto tempo dai social tanto da preoccupare i suoi milioni di fan. Ed in effetti qualcosa c’era per impedirle di pubblicare post e comunicare con i suoi follower.

Dopo un lungo periodo di assenza, l’influencer ha rotto il silenzio parlando di accertamenti medici e di qualcosa che non le consentiva di star bene: le è stato diagnosticato un deficit vestibolare acuto che le comporta vertigini invalidanti ed altri sintomi, ammettendo quanto questa patologia stesse influenzando il suo quotidiano.

La lieta novella a spazzar via le preoccupazioni

Il 10 novembre del 2022 però la Valli aveva inondato di nuovo di positività i suoi social, annunciando con tanto di foto in posa con i figli, l’arrivo del quarto figlio con un promettente “Presto in sei”, il bel quadretto famigliare su Instagram.

Tutte le fasi della gravidanza sono state attentamente seguite dalla fanbase: dall’annuncio, alla dedica al papà, al baby shower fino alla notizia del malessere e delle vertigini che sono tornate a disturbare la serenità ed il momento di gioia della famiglia. Per precauzione pertanto Beatrice è stata ricoverata e forse la gravidanza potrebbe terminare qualche settimana prima in via cautelativa, con la nascita a breve della bimba. Noi facciamo un grosso in bocca al lupo ad entrambe!