Emanuele Filiberto di Savoia, la terribile malattia scoperta a causa di un raffreddore: operato tre volte

Nel 2011 un grave problema di salute ha messo a rischio le certezze del Principe Emanuele Filiberto gettandolo nello sconcerto.

Unico figlio di Vittorio Emanuele di Savoia, Emanuele Filiberto, erede dell’ultimo Re d’Italia, ha dovuto affrontare una bruttissima esperienza legata ad un problema di salute scoperto per caso.

Correva l’anno 2011, quando il Principe si era già guadagnato la notorietà del pubblico televisivo alternando la partecipando alla conduzione di alcuni show e reality.

Tanto per citarne alcuni: “Quelli che il calcio” nel 1995, “Ballando con le stelle”, nel 2009, partecipazione che gli regala la vittoria del programma in coppia con la maestra di ballo Natalia Titova, conduttore de “I Raccomandati” nel 2010 e partner di Milly Carlucci in “Miss Italia” nello stesso anno, fino a cimentarsi nel ruolo di giudice nel talent “Amici” di Maria de Filippi nel 2021 e nel 2022, insieme a Stefano De Martino e Stash.

Ma cosa lo ha portato ad uno stop forzato dai suoi impegni?

La paura di perdere tutto

Nel 2011, un banale raffreddore apre le porte ad una serie di accertamenti medici. L’iniziale impressione che potesse trattarsi di una condizione temporanea cede ben presto il passo a qualcosa di più serio.

Spinto dalla moglie Clotilde Courau a capire la causa di un malessere persistente e inspiegabile, dopo una serie di ricerche arriva la diagnosi: tumore alla mucosa del setto nasale. Per fortuna si trattava di una neoplasia benigna, ma non per questo meno complessa e preoccupante per il Principe.

Il percorso verso la guarigione, dopo tre interventi chirurgici

“[…] L’insistenza di Clotilde, una volta rientrato a Ginevra, nel chiedermi di sottopormi a una visita da un otorinolaringoiatra ha avuto la meglio. Tra l’altro, il disturbo non regrediva. Lo specialista mi ha fatto una rinoscopia. Beh, quell’esplorazione delle cavità nasali con l’endoscopio ha rilevato una strana presenza all’interno del mio naso. Di qui, una serie di analisi e il verdetto: tumore sulla mucosa del setto nasale. In gergo si chiama poliposi nasale ed è, appunto, un’escrescenza anomala della mucosa. Nonostante la parola tumore, la diagnosi non mi ha preoccupato più di tanto.”, questo il racconto di Emanuele Filiberto intervistato sull’argomento dalla rivista Ok Salute e Benessere nel 2012, ormai al termine di questa complessa vicenda.

Nella stessa occasione il Principe aveva raccontato che la malattia gli è costata ben tre interventi al setto nasale, causandone in parte anche l’asportazione. Della situazione erano state informate anche le sue due figlie Luisa e Vittoria, che fortunatamente sono state tenute lontane dalla reale preoccupazione, cercando di mascherarla con una apparente serenità. Tutto è bene quel che finisce bene.