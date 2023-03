Cecilia Rodriguez e Ignazio, matrimonio rimandato: il motivo è incredibile

Era fissato per il prossimo ottobre il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma qualcosa non va per il verso giusto…

Anello indossato, data fissata, nonché testimone di nozze (naturalmente la sorella Belen) eppure il matrimonio, previsto per il prossimo ottobre, non ci sarà.

E’ slittato a data da destinarsi l’evento atteso dai follower della coppia, con la preoccupazione degli stessi che possa trattarsi di una crisi amorosa prima del grande passo.

Ma cosa avrà comportato la battuta d’arresto dei due?

La data era stata comunicata dai protagonisti in anteprima a Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin, ma non ci sarà nessun matrimonio. Il motivo? Sui social e su alcune riviste di gossip, si paventava un’ipotetica crisi di coppia che potesse aver indotto Cecilia ed Ignazio Moser, figlio del celebre ciclista, ad un dietrofront.

“Questo matrimonio non s’ha da fare”

Proprio Papà Francesco Moser, proprietario di un’azienda vinicola nel Trentino, aveva già escluso dal grande evento il mese di settembre, in quanto periodo di vendemmia, mentre la sorella di Cecilia, Belén Rodriguez, attraverso i social aveva boicottato il mese di luglio, perché “troppo caldo”.

Insomma, per dribblare tutte queste restrizioni, avevano optato per il mese di ottobre ipotizzando come location una chiesetta immersa nella natura nei pressi di Trento, proprio dove risiede l’azienda vinicola del padre di Ignazio, con l’annunciata e attesa testimone Belen Rodriguez, candidatasi al ruolo già dall’annuncio delle nozze. La proposta corona l’amore nato tra i due all’interno della casa del GFVip nel 2017, che sembra non essersi incrinato di una virgola, nonostante i ripetuti tentativi delle pagine rosa di ritrarli in crisi.

Il vero motivo del ripensamento

Tradimento? Desiderio di libertà? Mancato affiatamento? Niente di tutto questo. Si tratterebbe bensì di motivi famigliari e ce lo spiega Cecilia stessa in un post su Instagram: “Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere». Il matrimonio, insomma, è saltato a data da destinarsi”.

Cari follower potete dunque dormire sonni tranquilli, perché prima o poi la Rodriguez e Moser compiranno il grande passo. Chissà che il diniego della parente tanto amata da Cecilia non celi il classico consiglio della zia: meglio fare le cose con calma, perché la crisi nelle coppie è sempre dietro l’angolo.