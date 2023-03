Bianca Berlinguer, la figlia è bellissima come la madre: l’avete mai vista?

Figlia di un secondo matrimonio della popolare giornalista, conosciamo Giulia, 25 anni e una mamma dal grande carisma.

Primogenita di quattro figli dello storico segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer e di Letizia Laurenti, Bianca Berlinguer, classe 1959 ha all’attivo una carriera giornalistica entusiasmante, costellata di grandi soddisfazioni.

Laureata in Lettere presso l’Università di Roma, La Sapienza, si avvia alla carriera giornalistica seguendo il consiglio della mamma Letizia ed inizia a muovere i primi passi come redattrice per Il Messaggero agli inizi degli anni ’80.Subito dopo diviene collaboratrice del programma Rai Mixer, ma la vera notorietà la raggiunge quando entra nella redazione del TG3.

Qui, dal 1991 al 2016 è volto del notiziario, fino ad approdare alla conduzione del programma CartaBianca, un approfondimento politico con cui la giornalista ha costruito una sua cifra stilistica tra i programmi della rete, facendosi conoscere al grande pubblico televisivo.

La gravosità dell’essere “figlia di…”

Portare un cognome così altisonante, soprattutto nel panorama politico, non deve essere stato facile per la Berlinguer, quando tra l’altro anche la fisionomia del viso ne ricorda le fattezze: lo sguardo, quell’espressione dolce e austera allo stesso tempo.

Ed ora è Bianca – che del padre ha spesso preferito svelare i lati più lontani dalla scena politica, come la sua passione per il mare e per la sua amata Sardegna – la mamma dal cognome ingombrante un marchio, che nel bene o nel male, sembra da sempre il primo biglietto da visita dei “figli di”.

Quella patente falsa che ha fatto arrabbiare tanto mamma Bianca

“Ho avuto mia figlia quando l’ho desiderata”. La giornalista ha raccontato tempo fa tutto il suo amore per la figlia in un’intervista a Vieni da me condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Dopo un primo matrimonio con il giornalista Stefano Maroni, naufragato e conclusosi ben presto con una separazione, è iniziata la sua storia con Luigi Manconi, da cui nel ’98 è nata Giulia.

Di lei si sa che è una ragazza molto riservata e che non sia interessata a seguire le orme materne. Da tempo si prende cura in prima persona del papà Luigi, divenuto ipovedente a seguito di una malattia. Dolcezza e riservatezza che per un attimo ha messo da parte nel 2021, quando si è resa protagonista di uno scherzo alla mamma, al servizio del programma Scherzi a parte, in cui ha finto di aver comprato per tremila euro una patente falsa dall’influencer Damiano Coccia detto “Er Faina”. Inutile dire quanto il tutto abbia scatenato l’ira funesta di Bianca, fermata dalla troupe della trasmissione in procinto di denunciare la figlia alle forze dell’ordine.