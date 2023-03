Rudy Zerbi, i suoi figli sono uno più bello dell’altro: chi sono e che cosa fanno

Quattro figli con tre mogli diverse. Scopriamo la big family del noto giudice televisivo di Amici, Rudy Zerbi.

Lo conosciamo nella temutissima veste di giudice del talent Amici di Maria De Filippi, in cui ormai da anni si è fatto notare per le sue pungenti critiche alle performance degli allievi come coach di canto. Non solo Amici, ma anche “Italia’s got talent” sempre al fianco di Maria, ma anche voce nota agli ascoltatori di Radio DeeJay come speaker insieme a Laura Antonini nel programma mattutino del weekend.

La sua sfrontatezza di fronte alle telecamere contrasta con la discrezione e il riserbo per tutto ciò che afferisce alla sua sfera privata, argomento che tocca sempre con delicatezza ed estrema sensibilità ogni volta che gli viene chiesto di raccontarsi.

Al di là del personaggio pubblico, quindi, che ha disegnato come uomo sfacciato e al limite dell’impertinenza, si trova un’anima più vulnerabile per quanto attiene invece al suo vissuto personale.

Partendo dal suo ruolo travagliato di figlio, di cui sembra attribuire il merito a tre padri: riconosciuto da Roberto Zerbi, cresciuto da Giorgio Ciana, per poi scoprire a 30 anni di essere figlio naturale di Davide Mengacci.

Confessioni di un padre felice

“La felicità: stare finalmente con tutti i miei figli. Il tramonto, il mare e tante cose da dirsi, anche stando in silenzio”, aveva scritto a giugno del 2020 Rudy Zerbi in un post su Instagram, con tanto di cuore a corredo in un commento ad una tenera foto al mare con i suoi figli.

A 54 anni è padre di quattro figli avuti con tre donne diverse: Tommaso e Luca, avuti con l’ex moglie Simona, Edoardo, nato nel 2009 dalla sua relazione con Carlotta Miti, attrice e nipote di Gianni Morandi, e Leo, accolto nel 2015 con l’ex compagna Maria Soledad Temporini.

Rudy racconta la paura di perdere Leo

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, tempo fa, aveva raccontato della brutta esperienza vissuta col suo quartogenito Leo, nato prematuro: “Quando tu hai un figlio, la prima cosa che desideri appena nato è di prenderlo, portartelo a casa, e stare con lui.[…] I medici mi dicevano che non sapevano se ce l’avrebbe fatta e di non illudermi perché avrei potuto non riabbracciarlo. È stata una cosa bruttissima; siamo stati molto fortunati, e quindi oggi posso dire che la differenza la fanno quelle persone che ogni giorno lavorano negli ospedali”, aveva raccontato alla conduttrice del rotocalco domenicale.

Un uomo che sicuramente dietro una vita professionale appagante, riconosce il suo più grande successo nella sua famiglia.