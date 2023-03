Harry ha deluso profondamente Meghan: per colpa sua sono “finiti” malissimo

Dopo la pubblicazione del libro autobiografico di Harry “Spare”, i Sussex sembrerebbero aver toccato il fondo.

I duchi di Sussex, Harry e Meghan, stanno scontando ormai da tempo le conseguenze della loro scelta drastica di abbandonare la vita reale, per decidere di condurne una da “comuni mortali” in California, dove si sono trasferiti nel 2020. Se inizialmente la coppia aveva goduto di un grande appoggio del pubblico, risultando simpatici e assolutamente progressisti nell’orientamento intrapreso, c’è qualcosa ora che però è andato storto e che ha mandato su tutte le furie Meghan.

Cosa avrà combinato Harry? Dalla pubblicazione della sua autobiografia “Spare”, il gradimento dell’opinione pubblica verso i Sussex è crollato inaspettatamente a picco non solo in Inghilterra, ma anche negli States, lasciando interdetta la coppia: Harry ha perso ben 45 punti di gradimento arrivando a – 7, Meghan è precipitata a – 13.

Proprio per via di alcune rivelazioni contenute nel discusso libro di Harry, i due sembra siano perdendo drasticamente quota nelle partecipazioni ad importanti eventi mondani.

L’esclusione dalla Grande Mela

La scelta di Harry quindi di raccontarsi al mondo, coinvolgendo nella narrazione anche alcune scomode realtà della Casa Reale, non ha dato i frutti sperati e la coppia sembra essere entrata in crisi per via di questa esclusione dai principali appuntamenti mondiali, tanto da essere – a quanto pare – depennati anche dal Met Gala di New York, la serata più glamour della Grande Mela, organizzato da Anna Wintour, la storica direttrice di Vogue e in programma il prossimo primo maggio.

L’evento si terrà cinque giorni prima dell’incoronazione formale a Londra di re Carlo III nell’abbazia di Westminster, da cui pare che i Sussex siano già stati tagliati fuori. L’esclusione da questo importante red carpet americano, giunta subito dopo il mancato invito agli Oscar, sarebbe bruciata particolarmente alla Markle, con tanto di scenata al consorte.

La crisi di coppia

Meghan avrebbe accusato il marito della responsabilità di aver causato con «Spare» il calo di gradimento da parte del pubblico, estromettendoli dai red carpet più ambiti e rilevanti soprattutto per la carriera dell’attrice.

Le rivelazioni imbarazzanti contenute nel libro di Harry sia su sé stesso che soprattutto su altri membri della Royal Family, sembra abbiano inferto un durissimo colpo alle pubbliche relazioni, nonché all’intesa già scricchiolante della coppia. A cosa ricorreranno per recuperare posizioni nel ranking delle celebrities internazionali? Chissà che non abbiano già in serbo qualche interessante colpo di scena (e speriamo sia la volta buona).