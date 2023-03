Belen Rodriguez, l’assenza arriva per questo: ecco cos’è successo

Belen Rodriguez è considerata e conosciuta come una delle donne più belle d’Italia, seguita da moltissimi suoi social e dietro gli schermi. La sua assenza delle ultime ore, però, ha spaventato tutti.

Maria Belen Rodriguez è una modella, show girl e conduttrice televisiva italiana, nata però in argentina, a Buenos Aires, ormai è neutralizzata italiana da anni. Oggi la donna ha 39 anni ed è nella top list delle donne dello spettacolo italiano più belle e sensuali del paese.

La carriera di Belen ha inizio nel 2001, supera in quell’anno il casting per l’agenzia di modelle Elite Model Managment. Da quel momento in poi diviene una modella richiestissima da subito, lavorando in Argentina, Messico e Miami per brand di intimo. Arriva in Italia, a Milano nel 2004, dove lavora per Guess, Yamamay, Pitti, John Richmond e Miss Sixty.

La show girl è apparsa anche diverse volte sotto ai riflettori e sui tabloid per via delle sue relazioni sentimentali, è stata infatti per molto tempo al centro del gossip quando è stata fidanzata con l’imprenditore Fabrizio Corona, poi lasciandosi per diversi motivi a molti già noti.

Nel 2010 però incontra l’uomo che poi è divenuto suo marito, il ballerino di Stefano De Martino, con il quale ha avuto il piccolo Santiago. La relazione è terminata anche con lui nel 2017, dopo poco però si è fidanzata con l’hairstylist Antonino Spinalbese con il quale ha una figlia, Luna Marì.

Belen oggi sotto ai riflettori

Belen Rodriguez oggi è ancora al centro del gossip, il motivo principale è il suo ritorno di fiamma con l’ex, Stefano. Inoltre, da qualche giorno non è più così presente sui social, questo aveva già fatto preoccupare i fan fin quando non si è anche assentata al programma televisivo che da tempo conduce, Le Iene.

I fan si sono subito allarmati, non capendo cosa stesse succedendo alla show girl e ipotizzando cosa le stesse succedendo, molte sono le voci e moltissimi i dubbi.

Belen: ha problemi di salute?

Lo scorso martedì, Belen Rodriguez non si è presentata a Le Iene, giustificando la sua assenza con ‘problemi di salute’, come hanno confermato gli autori dello show.

Molti fan hanno pensato si trattasse di una terza gravidanza, molti altri invece credono che abbia problemi con il compagno Stefano De Martino e che i due si stiano per separare nuovamente, questo perchè non si fanno vedere insieme ormai da un paio di settimane. Sicuramente Belen darà le dovute spiegazioni non appena starà meglio.