Gratta e Vinci, vinti 500.000€: ecco chi è il fortunato

Vinto mezzo milione di euro a Fondi con il Gratta e Vinci da 5 euro ma è un mistero chi sia il vincitore della fortuna. Si indaga per capire a chi spettano i soldi della vincita.

Da pochissimo sono stati vinti 500 mila euro con il Gratta e Vinci ma ancora si cerca di capire a chi spettino i soldi. Molti sono i giocatori, che quotidianamente tentano la fortuna, giocando per noia o con speranza.

Il Gratta e Vinci è il marchio che rappresenta le famose lotterie nazionali di estrazione istantanea, regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, conosciute in tutta Italia per la fortuna ‘regalata‘ ai giocatori.

Nella penisola sono milioni coloro che ogni giorno acquistano le schedine e tentano la vincita, con precisione si stima una vendita di 5 milioni e mezzo di biglietti al giorno. In base al prezzo del Gratta e Vinci, ci sono più o meno possibilità di vincita.

Il prezzo di un Gratta e Vinci, in base alla lotteria, varia da 1 euro ai 20. In questa vicenda, il Gratta e Vinci acquistato è del valore di 5 euro e si tratta di una giocata con la lotteria “Numerissimi“.

Alla ricerca del vincitore

Il mistero del vincitore incognito ha sede nel comune di Fondi, vicino e in provincia di Latina. La vincita è avvenuta al bar tabaccheria di Sepe, all’interno della stazione di servizio Petrol Gamma, luogo in cui moltissimi sono i giocatori ogni giorno.

Nella zona dell’accaduto tutti si stanno chiedendo chi sia il vincitore che con un biglietto del Numerissimi ha vinto 500 mila euro. Il gestore del bar ha dichiarato: “E’ un’aria di transito, ogni giorno passano decine di clienti sia del posto che fuori città, magari potrebbe essere un’autista ma sarebbe come cercare un’ago nel pagliaio. Il vincitore probabilmente non ha grattato qui, altrimenti ce ne saremmo accorti”.

Chi è il vincitore fantasma?

La vincita dei 500 mila euro è stata definita una ‘vincita fantasma’ e tutti vogliono scoprire chi sia il fortunato della vincita confermata dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

La cittadinanza è curiosissima e la domanda che tutti si pongono è ‘Si tratta di un cittadino di Fondi o di qualcuno che non vive lì ma si è fermato per giocare?’. La cifra vinta non è da poco, anzi, si tratta di soldi che cambierebbero la vita di molti e probabilmente anche del vincitore fantasma. Molti sono sempre più sicuri si tratti di qualcuno del posto, dato che la stazione di servizio collega il comune di Fondi ad un quartiere del comune, girano intanto voci sul nome e cognome del possibile vincitore.