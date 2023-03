Elisabetta Canalis, lato B da cardiopalma | Il primo piano fa scoppiare i cuori

Elisabetta Canalis è una delle show girl italiane considerata tra le più belle di sempre, nonostante non appaia più spesso sugli schermi, è seguita da moltissimi sui social. Su Instagram infatti condivide spessissimo contenuti, come l’ultimo post che ha lasciato tutti senza parole.

Elisabetta Canalis è una show girl e attrice italiana, oggi ha 44 anni ma se li porta molto bene. E’ spesso al centro dell’attenzione dei media e non solo italiani, anche americani per via della sua ex relazione con uno degli attori più amati di sempre.

La carriera di Elisabetta è iniziata in modo brillante, nel ’99 quando appare dietro agli schermi televisivi come valletta al programma Telegatti. Successivamente viene scelta come velina bruna per lo show Striscia la Notizia, fino al 2002. Dopo i primi anni 2000 la sua carriera decolla.

La notorietà della Canalis aumenta a livello internazionale quando dal 2009 per due anni si fidanza con l’attore americano George Clooney, famosissimo e amato in tutto il mondo. Da quell’anno è stata anche neutralizzata americana. Dopo la storia con l’attore si è sposata con un chirurgo americano nel 2014.

La show girl oggi vive a Los Angeles, con Brian Perri il marito, e la Skyler Eva. Nonostante la gravidanza e l’età che per tutti avanza, la show girl sembra non invecchiare mai.

Elisabetta Canalis su Instagram

Elisabetta Canalis è seguitissima sui social, in particolare su Instagram dove si chiama @littlecrumb_. Sul social condivide sempre tutto con i suoi fan, dalla sua routine ai suoi hobby, includendo anche i suoi progetti lavorativi e i lavori a casa. Recentemente i suoi post stanno divenendo sempre più sensuali.

Uno dei suoi ultimi post, infatti, riguarda proprio il suo fisico, in particolare il suo lato B, che da sempre attira l’attenzione di moltissime persone: lei ama allenarsi e tenersi in forma.

Il post di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha postato solo un giorno fa una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta, si tratta del suo lato B. Nell’immagine in bianco e nero lei appare sdraiata sul pavimento. Il post condiviso ha due immagine in sequenza, quella del suo lato B e una dove si vede che sta leggendo un libro mentre si rilassa in topless.

Chi la segue riconosce che si tratta del pavimento del suo terrazzo della villa a Los Angeles, inoltre è evidente che stia prendendo il sole, pensando già all’estate. La foto ha ricevuto moltissimi commenti positivi e ha lasciato molti suoi seguaci senza parole.