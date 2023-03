Cristiano Malgioglio, ha tre figli “segreti”: la verità che in pochi conoscono | Chi sono, quanti anni hanno e dove vivono.

La verità è emersa in un’intervista ad un noto settimanale, lasciando i suoi fan piacevolmente stupiti di fronte alla scoperta.

Cristiano Malgioglio non smette mai di stupire. Il personaggio ormai noto al pubblico televisivo e non solo, cavalca l’onda della notorietà, ospite conteso tra i salotti RAI e Mediaset. Approdato tra le poltrone rosse dei giudici del talent Amici di Maria De Filippi, lo abbiamo visto perfettamente a suo agio anche in questo ambito ruolo.

Sabato 18 marzo ha preso il via il tanto atteso serale di Amici, in cui Cristiano ha mostrato la sua consueta verve, rendendosi protagonista di simpatici siparietti con la conduttrice ed esprimendo il suo insindacabile giudizio sulle performance dei ragazzi, complice un bagaglio di competenza musicale e artistica sempre attuale e mai scontato.

Questa ultima esperienza televisiva non fa che incuriosire ancora di più i suoi fan e il suo pubblico, ora venuti a conoscenza di una nuova interessante novità che riguarda la sua sfera privata.

Cristiano svela un altro inaspettato lato di sé: la paternità.

Nonostante la sua esuberanza, il cantautore ha sempre avuto un certo riserbo su argomenti privati, tanto da mantenere l’informazione di una presunta paternità, confidenziale per anni.

Chi sono quindi i figli segreti di Cristiano Malgioglio? Si chiamano Omara, William e Ricardo, i tre ragazzi – ormai adulti – frutto di un’adozione a distanza a Cuba, avvenuta diverso tempo fa. La notizia è stata resa nota a seguito di un’intervista a Novella 2000, in cui l’artista si è messo a nudo su un altro importante tassello della sua vita.

Il racconto di un legame speciale con la figlia

Che fosse dotato di grande sensibilità non è un mistero e a ricordarcelo, tra i tanti casi di successo, è la voce di Mina in brani come “L’importante è finire” o “Ancora, ancora, ancora”. In un’intervista al settimanale Novella 2000, Cristiano ha parlato della sua paternità, raccontando una particolare propensione nei confronti della figlia Omara, a cui lo lega un rapporto speciale.

Un amore incondizionato che chiaramente ha travolto anche gli altri figli, come dichiarato al settimanale: “Sono molto legato a Omara. Seguo anche altre due creature: William e Riccardo. Vivono tutti e tre a Cuba. Sì, ho tre figli a distanza. E’ stata una scelta che ho fatto tanti anni fa, ma non l’ho mai pubblicizzata. Ora sono adulti, sono fiero di averli aiutati a crescere. Non li ho adottati, ma li considero figli miei. Vado spesso a Cuba per incontrarli”. E questo “Cocktail d’amore”, come scrive lui stesso in uno dei suoi celebri brani, è sicuramente il frutto di un grande cuore.