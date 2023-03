Mara Venier, arriva la confessione: parole strazianti

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La donna si fa voler bene da tutti, per questo è chiamata ‘Zia Mara’. La conduttrice ha voluto dedicare alcuni attimi ad una persona a lei cara, in diretta televisiva.

Mara Venier, pseudonimo di Mara Provoleri, è una conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex modella italiana, amatissima da tutti gli spettatori italiani per i suoi modi ‘famigliari’, infatti per la televisione e il pubblico nostrano lei è ‘Zia Mara’.

La conduttrice oggi ha 72 anni, sebbene li porti benissimo sia fisicamente che per la grinta e determinazione che dimostra ogni giorno e ogni volta che appare dietro agli schermi, trasmettendola agli spettatori. Mara è originaria di Venezia, città che ama e alla quale è molto legata, ogni volta che può torna lì, nonostante per lavoro si sia dovuta trasferire molto presto.

La carriera della Venier ha inizio quando è molto giovane, negli anni ’80 appare, dopo i suoi primi successi come attrice, alla conduzione di alcuni noti programmi, raggiungendo il successo negli anni ’90 con lo show Domenica In, che tutt’ora conduce e lo fa da quindici edizioni.

La donna è follemente innamorata di suo marito, dal 2006 è sposata con Nicola Carraro, un noto produttore cinematografico ed editore italiano. Mara ha anche due figli ed è nonna, ama infatti trascorre il tempo libero con i figli e i nipoti, ogni volta che può.

Le parole di Mara Venier in diretta

Mara Venier ha due figli, è legatissima alla sua famiglia e spesso durante le sue conduzioni parla di loro e allo stesso tempo non risparmia saluti e parole per i suoi colleghi e amici.

Questa caratteristica di Mara, di essere molto sensibile ed empatica, la porta ad essere così apprezzata, vista appunto come una ‘zia’ della televisione italiana. Le sue ultime parole sono state dedicate ad una sua collega e amica che ha appena affrontato un bruttissimo periodo e la conosciamo tutti.

Mara Venier: il saluto a Maria De Filippi

Mara Venier è alla conduzione del suo programma Domenica In e ha deciso di aprire la puntata dedicando parole di conforto alla collega Maria De Filippi che dopo la morte del marito, Maurizio Costanzo è tornata sotto ai riflettori televisivi.

Maria, dopo che il marito è deceduto il 24 febbraio scorso, si era presa una pausa dal suo lavoro, ora è tornata con il programma Amici. Mara ha detto: “Vorrei mandare un abbraccio forte forte alla mia dirimpettaia”.