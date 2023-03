Amici 22. Caos in casetta, un duro colpo per il ragazzo. Ecco cosa è successo

Il concorrente della scuola di Amici 22 apre lo sfogo in casetta dopo l’esibizione: “Che ti ho fatto di male” e viene ripreso. Ecco cosa è successo.

Manca solo una settimana al tanto atteso serale di Amici 22 su Canale 5 Mediaset, ovvero l’inizio della competizione tra allievi della scuola di Maria de Filippi in prima serata, il momento in cui non si possono più fare giochetti. Il serale infatti per gli allievi è un passo importante per instradare se stessi verso la via del professionismo: diventare bravi nel proprio ambito e saper gestire un palco, lo si impara proprio da questo momento, quando oltre al pubblico in studio, a guardarti è l’intero paese. A pochi giorni dal proprio debutto però, qualcosa è andato storto.

Uno dei concorrenti si è lasciato andare ad uno sfogo molto accesso parlando con i suoi colleghi. Dopo la trasmissione infatti, il ragatto è tornato in casetta e ha dovuto fare i conti con una spiacevole sorpresa.

La sfogo di NDG dopo l’interrogazione

Durante l’ultima puntata del pomeridiano, i professori a pochi giorni dal serale hanno deciso di mettere a dura prova i ragazzi, continuando le interrogazioni per gli allievi di Amici 22.

Una serie infinita di esibiizoni, di prove in studio in cui ogni sbaglio poteva costare ai concorrenti la tanto ambita prima serata: al serale infatti non c’è posto per tutti e gli insegnanti quindi sono costrietti a fare una scelta oculata per decidere chi far tornare a casa e chi invece ha del potenziale per poter continuare.

Pressati dai continui esami e dalla pressione dei loro stessi sogni e ambizioni, perdere la testa potrebbe essere l’unica soluzione per sfogarsi: ed è proprio quello che è successo al cantante NDG, uno degli allievi di questa edizione che, dopo essere stato interrogato da Rudy Zerbi, ha espresso la sua amarezza una volta rientrato in casetta con i suoi compagni.

L’allievo, catturato dalle telecamere, ha raccontato fin troppo nei dettagli cosa è successo, spiegando di non aver gradito un atteggiamento in particolare dell’insegnante che lo stava esaminando: “Non è andata bene però sti cavoli. Mi ha fatto cantare Suavemente e Papaoutai a metà e poi faceva le facce, ma ci sta. Ha messo le mani in faccia, ci sta quello, ma mi dispiace quando fa proprio la faccia inca***ta, cioè io che ti ho fatto di male per aver quel modo arrabbiato, quasi inca***to che io sia lì? Non capisco, arrabbiato ma non so di cosa. Non gli piaccio”.

Rudy Zerbi cambierà idea dopo questo sfogo del cantante o prenderà provvedimenti?