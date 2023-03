Primadonna: trama, cast e trailer del film

Primadonna. Esce il trailer del film esordio di Marta Savina che parla di una giovane donna contro la violenza e l’oppressione sociale. Trailer, cast e data di uscita.

Secondo la giovane produttrice del nuovo film in uscita l’8 marzo 2023, Virginia Valsecchi, Coraggio è la parola chiave per poter leggere tutto il film di Primadonna. La stessa produttrice ha detto che: “Ho sentito la necessità in quanto produttrice e donna di portare avanti una storia come questa di autodeterminazione femminile. Anche perché non ce ne sono tante di storie del genere”.



Primadonna è infatti il primo film di Marta Savina che dal 2014 lavora sulla vicenda di una donna diversa dalle altre in un’ambiente ostile come quello della Sicilia degli anni ’60, già raccontata in un corto Viola, Franca con la stessa protagonista di Primadonna, Claudia Gusmano che ha vinto anche la sezione Panorama Italia di Alice nella città. Il film è anche stato presentato al London Film Festival.

Ci tiene a precisare però la regista che Primadonna non è un film solo per donne: “Partiamo dall’idea che gli esseri umani sbagliano, che ce ne siano di più e meno empatici. Non dipende dal sesso ma da quello che abbiamo dentro”.

La trama di Primadonna

Il film parte dalla vicenda reale del personaggio di Franca Viola, la prima donna italiana ad aver rifiutato il matrimonio riparatore, primo simbolo della lotta all’emancipazione femminile in italia.

Il matrimonio riparatore infatti veniva imposto alle donne stuprate o molestate, molto spesso rimaste incinte, e alla base aveva l’idea che, una volta violata, il bene della famiglia incarnato dalla figlia femmina, era stato danneggiato e quindi il “danneggiatore” avrebbe dovuto prendersela e accasarla.

Siamo nella Sicilia degli anni Sessanta, la protagonista, Lia ha 21 anni, va a lavorare la terra con il padre, anche se lei è femmina e dovrebbe stare a casa a prendersi cura delle faccende domestiche con la madre. Lia è caparbia, bella e intraprendente e subito, nei campi, inizia ad attirare le attenzioni del giovane Lorenzo Musicò, figlio del boss del paesino. Lei però lo rifiuta e l’ira del ragazzo, non abituato a sentirsi dire “no”, si scatena sulla povera ragazza e si prende con forza quello che lui ritiene essere suo. Lia però fa quello che nessuno si sarebbe mai aspettato da una donna all’epoca: rifiuta il matrimonio riparatore e trascina Lorenzo e i suoi complici in tribunale.

Il cast di Primadonna

Il cast del film invece ha molti volti nuovi e alcuni poco conosciuti nel panorama italiano.

La protagonista Lia Crimi è interpretata da Claudia Gusmano; Fabrizio Ferracane invece interpreta il padre di lia, Pietro. Francesco Colella è Amedeo Orlando mentre Dario Aita interpreta il figlio del Boss, Lorenzo Musicò. Manuela Ventura è invece Sara Crimi mentre Gaetano Aronica interpreta Ines Faranda.

La sceneggiatura del film Primadonna, è lasciata a Marta Savina che insieme dirige il film stesso. La pellicola verrà distribuita nelle sale da Europictures ed è stata prodotta da Capri Entertainment, Mediaset Film in associazione con Tenderstories, Rai Cinema, Sky.