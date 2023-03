Fedez, lontano dai social ma non dai paparazzi: beccato proprio così

Fedez ha annunciato la volontà di prendersi una pausa dai social, alimentando le voci di una presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni. I paparazzi non lo perdono d’occhio e, in effetti, lo hanno beccato in un momento molto significativo.

Dopo il Festival di Sanremo le cose non sono più state le stesse in casa Ferragnez. Dopo il bacio di Rosa Chemical a Fedez, che ha così rubato la scena alla moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice della kermesse, la coppia ha smesso di comparire insieme sui social come al solito. Il lungo silenzio, soprattutto di Fedez, ha alimentato così le voci di crisi della coppia.

Anche il guru del gossip, Fabrizio Corona, sostiene che i due siano in procinto di lasciarsi, ma recentemente il rapper Fedez ha cercato di non alimentare i veleni, sostenendo la necessità di stare lontano dai social per il suo benessere personale e sottolineando di avere il pieno appoggio della moglie, da lui ringraziata, in questo momento della sua vita.

Ovviamente, la curiosità, così come la preoccupazione dei followers, è alle stelle. Tutti si chiedono cosa ci sia dietro al cambiamento di rotta nelle modalità di comunicazione dei Ferragnez. Ci avevano abituati tutti e due alla quotidiana condivisione di ogni aspetto della loro vita e ora la “sparizione” di Fedez, pur annunciata e spiegata, non può non sollevare interrogativi.

C’è chi pensa addirittura che si tratti di una strategia per promuovere l’uscita della seconda stagione della docu-serie “Ferragnez”, ma, in realtà, quest’ultima sarebbe slittata da maggio a settembre proprio su richiesta di Fedez e di Chiara. Altri hanno pensato che forse il rapper abbia voluto allontanarsi dai social per motivi legati alla sua salute, visto che, appena un anno fa, ha affrontato un tumore.

Fedez scompare dai social ma non dal radar dei paparazzi: fotografato in Val Brembana

Nel weekend appena trascorso, poi, Chiara Ferragni ha pubblicato video e foto che la ritraggono insieme ai due figli, Leone e Vittoria, in un bellissimo agriturismo, con tanto di pony. Il marito Fedez non compare da nessuna parte, ma le cose non stanno esattamente come potrebbero sembrare.

Il magazine “Novella 2000” ha scoperto infatti che in quell’agriturismo la famiglia era al completo. Nella splendida location ai piedi delle Alpi Orobie, a pochi passi da moglie e figli, poco al di là dell’occhio dello smartphone di Chiara, infatti, c’era anche Federico. I Ferragnez dunque sarebbero insieme e Fedez probabilmente vuole davvero soltanto godersi i suoi affetti senza l’assillo mediatico.

Dopo Sanremo, infatti, i paparazzi hanno beccati insieme i Ferragnez anche a cena da Cannavacciuolo e fuori da un palazzo di Milano, mano nella mano. Forse la coppia non è in crisi, ma i due coniugi hanno semplicemente deciso di viversi in maniera più privata, facendo un passo indietro rispetto al passato.