Meghan Markle, per essere come lei ti basta una semplice cosa: costa pochissimo ma ti rende favolosa

Meghan Markle, ieri attrice di Hollywood e oggi moglie del secondogenito di Carlo III, Harry, è sempre sotto il tiro dei tabloid scandalistici, ma ciò non le impedisce di essere anche un’icona di stile e una trendsetter beauty.

Fin dal loro fidanzamento, i duchi di Sussex, oggi transfughi dalla Royal Family, sono sempre stati protagonisti dei pettegolezzi, con il faro dei tabloid perennemente puntato su di loro. Le simpatie dei britannici nei confronti del Principe Harry e di sua moglie Meghan Markle sono precipitate dopo il loro trasferimento in America e le tante dichiarazioni contro la Corona.

Dopo la bufera scatenata dal documentario Netflix sulla coppia e dalla biografia best-seller di Harry, in vista della cerimonia di incoronazione di Carlo, c’è chi vocifera addirittura di un piano del Re per arrivare al divorzio tra Harry e Meghan, con tanto di buonuscita di 50 milioni di dollari per far sì che l’ex attrice si tolga dei piedi definitivamente, scomparendo dai radar della Famiglia Reale.

Eppure, mettendo da parte scandali e veleni, nonostante tutto, Meghan Markle continua a essere nel mondo un’icona di stile, influenzando con le sue scelte i trend di moda e bellezza. In particolare, uno dei principali assi nella manica è il suo profondo sguardo da cerbiatta, che la duchessa sa enfatizzare al punto giusto con il make-up.

Non è certo un caso se i suoi beauty look diventano immediatamente i più copiati dalle donne di tutto il globo. Lo sguardo di Meghan Markle trova il suo booster ideale nella matita Eye Kohl di MAC Cosmetics, nella tonalità Teddy, che corrisponde a un marrone scuro molto raffinato. Il suo brown smokey eyes è così praticamente imbattibile.

Occhi da cerbiatto come Meghan Markle? Il segreto è nella matita occhi morbida

Meghan Markle ha raccontato alla rivista Allure di essersi innamorata della morbida matita targata MAC grazie alla truccatrice Kayleen McAdams, la quale ha utilizzato proprio questo specifico prodotto per realizzare un contorno occhi “smudgy”, ossia volutamente non preciso e delineato, per la duchessa di Sussex.

La scelta di una tonalità marrone per la matita occhi è funzionale a ottenere uno sguardo più femminile e dolce ed è la soluzione senza dubbio più adeguata per un beauty look da sfoggiare di giorno, nelle occasioni più diverse.

Matita e mascara nelle tonalità brown garantiscono una resa acqua e sapone, per un trucco molto discreto e naturale, che enfatizza la bellezza di una donna nella maniera più autentica.