Lutto nel cast di Law & Order: lo storico personaggio ci ha lasciato

Muore il protagonista della serie tv Law&Order. Richard Belzer si è spento in Francia, dopo una lunga malattia. Era famoso per aver interpretato il detective John Munch.

Aveva iniziato la sua carriera come stand-up comedian in America, facendo una lunghissima gavetta nei club di città in città e avendo sempre più successo: non è passato infatti molto tempo prima che venisse notato e scritturato. Erano gli anni Settanta e Belzer ottiene un contratto al Saturday Night Live, programma di attualità trasmesso dalla NBC. Da qui il successo che lo porterà a recitare nei suoi primi film anche se non come protagonista.

Ha partecipato anche a molte trasmissioni radiofoniche come per esempio al National Lampoon Radio Hour insieme a John Belushi, Chevy Chase, Bill Murray, Gilda Radner e Harold Ramis, che unanimamente viene considerata la generazione d’oro della comicità americana.

Il successo con Law&Order

Per circa trent’anni poi, il successo nella serie Law&Order, serie tv delle serie Homicide, in cui recitava come protagonista nel ruolo di John Munch. Il successo della serie, oltre alle sue costruzioni immaginifiche ma non del tutto fantasiose, deve proprio a Belzer il suo successo: il personaggio di Munch infatti ha fidelizzato il pubblico al prodotto e chi l’ha conosciuto ha spesso sottolineato come Richard Belzer non abbia mai perso la sagacia che ha caratterizzato i suoi esordi nel mondo della comicità.

Era stato un personaggio di primissimo piano nel mondo delle serie poliziesco e lo dimostrano le undici serie tv in cui ha recitato come protagonista: la sua carriera infatti è andata avanti dal 1993 ad oggi. Un attore, si può dire, istrionico e versatile come mai ce ne sono stati all’interno di serie tv poliziesche, tanto iconico quanto l’agente speciale Dale Cooper in Twin Peaks di David Lynch.

E’ morto a 78 anni in Francia a causa di una malattia che l’aveva preso da tempo e mai lasciato, come riporta l’Hollywood Reporter con le parole dello scrittore Bill Sheft, con il quale l’attore era molto amico.